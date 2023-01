Strava fecha parceria com o Circuito LIVE! RUN XP

O Strava, a principal plataforma social para atletas, com mais de 100 milhões de membros no mundo, começa 2023 com novidades. Fechou parceria com o Circuito LIVE! RUN XP, um dos maiores da América Latina. Este ano, o evento esportivo passará por 17 estados do País, em 20 etapas., a primeira etapa será dia 12 de fevereiro. E os vencedores vão receberem um prêmio especial, além do troféu e da medalha, uma camiseta especial exclusiva.

Strava estará presente nas 20 etapas do Circuito LIVE! RUN XP 2023 Foto: Estadão

Pela primeira vez, a prova estará presente em Joinville (SC), Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Vitória (ES), Ribeirão Preto (SP) e Goiânia (GO). Também contará com novidades nas distâncias das provas, além dos tradicionais percursos de 21 km, 10 km e 5 km, terá distâncias intermediárias de 16 km, 8 km e 4 km em determinadas etapas. Desta forma, incentiva os atletas a se desafiarem, sem que seja necessário dobrar a distância percorrida.

Os 3 (três) primeiros atletas - homens e as mulheres - vencedores dos percursos de 21 km, 16 km, 12 km, 10 km, 8 km, 6 km, 5 km e 4 km, conforme as distâncias de cada etapa e em todas as faixas etárias, receberão uma camiseta LIVE! RUN XP Strava especial e exclusiva como prêmio. Os cinco primeiros receberão troféus e medalhas, e nesse circuito não há premiação em dinheiro. "A nossa parceria com a Live! Run XP fortalece a presença da marca entre os corredores e é uma oportunidade de estarmos presentes no Brasil inteiro durante o ano de 2023", afirma Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

A primeira etapa do ano será em Campinas, interior de São Paulo, em 12 de fevereiro, e as inscrições já estão abertas no site oficial da prova. São corridas de 5 km, 10 km e 21 km. Será no Iguatemi Campinas.

"O sucesso de público do circuito em 2022 foi um grande incentivo para a ampliação de calendário. Nosso projeto para o Circuito LIVE! RUN XP em 2023 é levar para mais cidades a característica marcante dos nossos eventos de corrida, que vai além do esporte. A parceria com a Strava vem para reforçar essa ideia de promover novos desafios aos atletas", afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Além disso, para você focar na corrida em 2023 e melhorar os resultados, o Strava dá cinco dicas de ouro:

