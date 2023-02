Super cafés prometem energia sem efeitos colaterais

Você é daquele tipo de pessoa que gosta de tomar um cafezinho ao acordar? E se for para treinar? Eu sou, adoro o aroma do café, e nas provas de corrida de rua sempre procuro por um cafezino quentinho depois do aquecimento, antes da largada, para a minha sorte a maioria das vezes tem. Parece que corro mais fácil. As pesquisas indicam que sim a cafeína dá energia, isso não é segredo para ninguém, e começam a surgir nas prateleiras os super cafés, que são suplementos alimentares. Para entender melhor sobre eles, entrevistamos Murilo Allan, head de marketing da Caffeine Army.

Murilo corre, surfa e faz musculação. Ele explica que a Caffeine Army surgiu de uma necessidade do dono da empresa. O Bruno Army, fundador da Caffeine Army, vivia uma rotina super corrida e sentia que o café preto e os energéticos tradicionais não conseguiam mais entregar pra ele a energia, foco e rendimento que ele precisava para encarar essas rotinas. Além disso, ele começou a sentir os efeitos colaterais desses produtos como ansiedade, taquicardia e dores de cabeça. Tendo contato com informações sobre a cafeína, estudando sobre nutrição, ele encontrou a oportunidade de desenvolver um produto que fosse a evolução do Bulletproof coffee, uma mistura que leva café arábica, manteiga ghee e óleo de coco. Com isso, nasceu o SuperCoffee. Hoje, a fórmula conta com uma seleção de 15 ingredientes naturais na sua composição e zero açúcar. Mas como tudo na vida é bom ter bom senso e procurar seu nutricionistas antes de sair tomando os super cafés sem medo de ser feliz. Confira abaixo a entrevista.

No que difere o Super Cofee da Caffeine Army do café normal, coado ou espresso?

Murilo Allan - Enquanto o café é uma bebida, o SuperCoffee é um suplemento alimentar à base de café. Os efeitos energéticos estão presentes nos dois, mas os seus benefícios para a saúde se diferenciam. A fórmula do SuperCoffee foi criada para conseguir otimizar os efeitos da cafeína, entregando energia duradoura, mas sem efeitos colaterais. Os grãos de café que fazem parte da composição vêm acompanhados de uma combinação exclusiva de outros ingredientes, conseguindo estimular uma produção de energia estável e duradoura a nível celular, com a presença da Coenzima Q10 e L-carnitina. Além disso, por conta da L-Tirosina, o SuperCoffee também atua potencializando a concentração, memória e a sensação de bem-estar. Por fim, ainda é possível garantir os benefícios oferecidos pelas vitaminas do complexo B, L-Teanina, L-Cartinina, taurina, cromo e outros aminoácidos poderosos.

Segundo alguns estudos, a cafeína tem ação termogênica, melhorando o desempenho e os ganhos durante a prática de atividades físicas. Ela pode acelerar o metabolismo e melhorar a resistência, reduzindo a fadiga muscular ao longo dos exercícios. É por aí que os supercafés agem?

Murilo Allan - Sim, exatamente. A ação termogênica está presente no produto, no entanto o SuperCoffee contém ativos com ação antioxidante que estimulam o metabolismo e otimizam as funções corporais. Além disso, o maior diferencial do SuperCoffee está, principalmente, na presença da cafeína microencapsulada que quando combinada com a Coenzima Q10, L-carnitina e Café Verde, estimula a produção de energia a nível celular, proporcionando uma energia potente, estável e duradoura, mesmo com dosagens pequenas de cafeína.

A cafeína pré-treino também contribui para a força muscular e a queima de gordura. Além disso, diminui a fadiga no pós treino, ou seja, o cansaço e exaustão muscular depois dos exercícios físicos. O ideal é que a cafeína seja consumida cerca de 30 minutos a 1 hora antes do treino. Como o supercafé deve ser tomado? é quente? gelado?

Murilo Allan - O SuperCoffee pode ser tomado antes do treino, para acelerar o metabolismo e aumentar o desempenho durante a atividade física; em jejum ao acordar, como forma de ativar o organismo; antes do estudo ou de provas importantes, para dar ainda mais foco e concentração e também no trabalho para proporcionar mais disposição e aptidão nas atividades cognitivas. Para prepará-lo, basta adicionar uma porção de 10g em 100ml de água quente e misturar. O produto é adaptável ao paladar e pode ser misturado com outros ingredientes, e podendo ser quente ou gelado. O recomendado são 2 doses diárias para otimizar o resultado.