Super Tênis exige adaptação

São caros, têm a ponta curvada para cima, a entressola enorme com placa de fibra de carbono ou similares, fazem você correr com a parte anterior do pé e favorecem uma performance mais acelerada nas corridas de longas distâncias. Os Super Tênis para corrida de rua surgiram em 2017, no Projeto Breaking 2 da Nike - eram protótipos que foram sendo aprimorados desde então. A Nike teve que "adaptar" o modelo para ser vendido e hoje é um caminho sem volta, todas as marcas têm um Super Tênis, dentro de regras, para chamar de seu. Inclusive dois têm tecnologia brasileira: FILA Race Carbon 2 e o Olympikus Corre Grafeno. O mais em conta é o da Olympikus R$ 799,99, e o mais caro é o da Nike: R$ 2.499,00.

Foto: Nike

Adaptar por que? Explico melhor. Participaram do desafio da Nike três fundistas da elite internacional: Lelisa Desisa, Eliud Kipchoge e Zersenay Tadese. Kipchoge foi o melhor, fez 2 horas e 25 segundos. Em 2019, calçando o protótipo Nike Alphafy, Kipchoge (foto abaixo) conseguiu o feito de ser o primeiro ser humano a quebrar a barreira das duas horas em uma maratona: 01:59:40. Antes do lançamento para venda do tênis de corrida Alphafly, a Federação Internacional de Atletismo comprovou que se tratava de doping tecnológico e o baniu. E para organizar a bagunça, publicaram uma série de regras, entre elas que a entressola do tênis para corrida de rua não pode ser maior que 40mm e não pode ter mais de uma placa de carbono.

A tal placa de carbono na entressola acelera realmente a corrida, impulsiona o atleta. E melhora a velocidade em até 4%. Saiu um estudo detalhado no The NY Times em 2018. Nem a Nike imaginaria uma estratégia de marketing seria tão triunfal. Assim que os modelos de corrida com placa de carbono foram lançados, evaporaram das prateleiras, mesmo sendo caríssimos. Em quanto as outras marcas não lançavam seus Super Tênis, os atletas usavam os modelos da Nike totalmente camuflados por silvertape.

Foto: Nike

Seis anos depois, mesmo quem está começando na corrida, quer logo correr uma maratona e comprar um Super Tênis, ouço isso de todos os treinadores. Mas o caminho para completar uma maratona é muito mais longo do que dar um clique no site e comprar um tênis de corrida desse. Além de treinar sério e forte, no mínimo um ano, é preciso ter no mínimo dois pares de tênis para gastar nos treinos e mais um - já amaciado, para as provas. E ter na cabeça que um tênis dura de 400km a 600km. O maratonista da elite roda 200km por semana - ou seja, dá um tênis por mês. Um amador vai rodar uns 100km por mês.

Foto: FILA

Outro ponto, o Super Tênis não é para todos. É um calçado que exige técnica do corredor, pernas fortes e ótimo condicionamento físico. Inspirado nas spikes - sapatilhas de atletismo que não tem praticamente sola na parte posterior - o Super Tênis literalmente te empurra para frente, mas se você corre aterrissando com o calcanhar vai ser um problema. O design desse modelo desfavorece amadorismo. Se bem que é muito polêmico discutir a biomecânica da corrida, não é errado correr aterrissando com o calcanhar, mas se essa biomecânica for a sua - fuja do Super Tênis. E é curioso. A maioria das pessoas, quando corre descalça na praia, toca o chão com o ante pé primeiro, mas basta colocar um tênis com super amortecimento e conforto, que isso muda, toca o chão primeiro com o calcanhar. Já o Super Tênis favorece correr dessa forma mais "natural", mas com uma super máquina nos pés. Fazendo uma comparação é como comprar um Fórmula 1 assim que aprender a dirigir - pode dar ruim.

Além dos modelos já citados acima, seguem abaixo outras opções:

Nike Air Zoom NEXT%

Mizuno Wave Rebellion Pro

Puma Fast-R

Adidas Adizero Adios pro

Asics MetaSpeed