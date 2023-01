"TAP Runners" dá 10% de desconto nas passagens aéreas para 19 provas na Europa

Correr uma maratona no exterior é um dos sonhos dos maratonistas. E se o destino for a Europa, agora os maratonistas brasileiros podem contar com uma forcinha da TAP Air Portugal. A companhia aérea acaba de lançar um programa especial para maratonistas, o TAP Runners. Com ele o esportiva consegue 10% de desconto nas passagens aéreas para 19 maratonas e meia-maratonas, entre elas as maratonas de Lisboa, Paris, Berlim, Londres e Amsterdã.

A primeira prova incluída no TAP Runners é a meia-maratona Harmonie Mutuelle Semi de Paris, em 5 de março. Foto: Estadão

"O projeto foi pensado para todos os amantes de corrida e também para quem quer começar a correr e só está precisando de um pretexto. Por que não juntar o útil ao agradável? Porque às vezes para organizarmos uma viagem, apenas precisamos de um bom pretexto. Uma maratona, como muitos outros eventos, pode ser o 'despertar' para um roteiro de férias com a família. Nosso objetivo é usar as prestigiadas provas internacionais de corrida na Europa para incentivar as férias e, ao mesmo tempo, proporcionar uma mais valia ao cliente. Assim, nasceu o TAP Runners,um programa que oferece descontos aos atletas que viajam para participar de maratonas e meias-maratonas na Europa. Ao mesmo tempo, a TAP quer estar presente e entregando valor em um nicho relacionado ao esporte, mais precisamente a corrida de rua, modalidade que cresce cada vez junto dos brasileiros", explica Carlos Antunes, diretor Geral da TAP para a América Latina.

A TAP possui voos diretos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador, para Lisboa, além de conectar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 11 cidades do Brasil (13 rotas) que a TAP conecta diretamente à Europa.

Para conferir todas as provas, basta acessar o site do programa TAP Runners: https://www.flytap.com/pt_br/maratonas-europa, depois de escolher o destino e as datas de viagem, é só aplicar o código promocional - que oferece 10% de desconto - e emitir seus bilhetes. Boa maratona!