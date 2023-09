Taxas e impostos impactam nos valores das inscrições das corridas de rua, aponta estudo

A força do setor running no Brasil não é segredo para ninguém. Em 2022, os eventos esportivos, que envolvem corrida, ciclismo e natação, foram responsáveis diretos por 3, 5 milhões de inscrições, o que daria para lotar 77 estádios de futebol, com capacidade para 45 mil pessoas, mais do que uma Copa do Mundo. E para que o setor avance e se profissionalize cada vez mais, a plataforma Ticket Sports vem realizando pesquisas, a mais nova dela é a Apoio do Poder Público, que o Blog Corrida para Todos teve acesso em primeira mão.

Foto: Ticket Sports

"Ainda hoje algumas prefeituras não enxergam o potencial do nosso setor, mas este cenário está mudando a passos largos", destaca Guilherme Celso, CEO da Chelso Sports, e presidente da Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO). A entidade, por exemplo, finalizou o primeiro ano de atuação com 44 associados, e hoje já somam 77. A Chelso, por exemplo, tem a base em Piracicaba (SP).

Só no primeiro semestre de 2023 houve um aumento de 14,44% no número de organizadores e de 15,76% do número de eventos. Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), fundada em março de 2020 e que teve papel fundamental nessa retomada, e agora está empenhada em profissionalizar o setor, por meio do pilar governamental, educacional e network.

Os tópicos levantados foram de perfil demográfico e serviram de apoio para apresentação do CEO do Ticket Sports, Daniel Krutman, no evento proprietário da marca, o TS Summit.

De acordo com as respostas coletadas, 73,6% dos organizadores realizam eventos em mais de uma cidade, e os estados com maior apoio da prefeitura nos eventos são Espírito Santo, Maranhão e Paraíba, enquanto Alagoas, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não recebem nenhuma ajuda.

"A pesquisa teve como principal objetivo a coleta de dados que serviriam de base para a abertura do TS Summit. Contudo, os resultados foram tão profundos que optamos por apresentar um material completo para o mercado. Fica a provocação para futuras discussões sobre a relação do poder público com organizadores de eventos.", destaca Gabriela Donatello, gerente de marketing do Ticket Sports.

Destaques:

Apoio das Prefeituras- Dos participantes da pesquisa, 47,2% consideram que as Prefeituras colaboram com os seus respectivos eventos.

Apoio nos Estados- Quando a questão é a ajuda das prefeituras nos estados, Espírito Santo, Maranhão e Paraíba são os locais com maior número de apoio na visão dos entrevistados. Já Alagoas, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não recebem nenhuma colaboração do poder público.

Ajuda do poder público- Entre os profissionais do mercado de eventos esportivos, 32,1% consideram a falta de financiamento e o pouco envolvimento de lideranças dos governos como os principais problemas.

Investimento- Segundo os proprietários das marcas organizadoras de eventos esportivos que participaram da pesquisa, 56, 5% consideram que o relacionamento com o poder público é bom. Já 20, 8% classificam como razoável e apenas 5,7% como ruim.

Opinião do público- De acordo com os representantes das marcas, o alto valor de taxas pagas para o poder público, acaba na grande maioria interferindo no valor das inscrições. Quanto a questão da legalização, eles relatam não terem problemas com as autorizações dos órgãos.

Os números levantados fazem parte de uma série de informações levantadas pelo Ticket Sports com o objetivo de colaborar com os organizadores de eventos esportivos. A pesquisa completa está disponível gratuitamente na plataforma da empresa, reforçando uma das suas principais missões de disseminar conhecimento para o mercado.

Link da pesquisa- Ticket Sports - Apoio do Poder Público