Terry Fox Run quer arrecadar R$ 300 mil para o tratamento contra o câncer infantil

A Maple Bear, escola canadense conhecida mundialmente, realiza neste domingo, 8 de outubro, mais uma edição da Terry Fox Run, corrida com foco na arrecadação de fundos para ajudar no tratamento contra o câncer infantil. O evento é para toda a família e acontecerá na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com concentração no Posto 2. As inscrições já encerraram.

A ação é inspirada na vida do canadense Terry Fox. Em 1977, ele foi diagnosticado com um câncer nos ossos da perna direita. Mesmo tendo que amputar parte do membro, Fox iniciou em 1980 uma marcha pelo Canadá - chamada por ele de Maratona da Esperança - a fim de conscientizar o país e arrecadar fundos para pesquisas de tratamentos contra a doença. Por 143 dias, Terry Fox correu uma média de 42 quilômetros diários, arrecadando na época mais de US$ 24 milhões. Com o avanço da doença, o esportista não conseguiu terminar seu percurso, mas, desde então, seu exemplo vem inspirando corridas solidárias no Canadá e no mundo inteiro. Em 2022, a Maple Bear chegou a arrecadar R$ 210 mil. Para este ano, a expectativa é de R$300 mil, valor que será doado para o Hospital de Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos), referência internacional no tratamento humanizado do câncer, com mais de 20 unidades de prevenção espalhadas pelo Brasil.

"A Terry Fox Run, que arrecada fundos para pesquisa contra o câncer, tem um significado profundamente pessoal para mim. Fui diagnosticada com câncer e, graças à participação em uma pesquisa inovadora, consegui superar a doença com tratamentos menos invasivos. Esta jornada me fez compreender a importância dessa iniciativa de uma forma única .Testemunhar pessoas correndo em prol dessa causa me emociona profundamente, não apenas por ter vivido essa experiência, mas também por reconhecer que todos nós tendemos a acreditar que o câncer nunca nos afetará, até que de alguma forma ele cruza o nosso caminho", declara Mariana Freitas, supervisora de Comunicação da Maple Bear e participante da corrida solidária. "Ver a escola em que trabalho se mobilizando por essa causa me deixa extremamente grata, pois demonstra um comprometimento genuíno com algo que afetou minha vida de maneira tão pessoal. Essa solidariedade não tem preço e me inspira a continuar apoiando a luta contra o câncer com determinação e esperança", resume.

Para que todos possam participar do evento, a Maple Bear preparou percursos até para os pequenos. Para crianças de 4 a 6 anos, será realizada uma largada infantil de 200 metros. Quem tem de 7 a 10 anos, poderá percorrer na segunda onda da largada, de 400 metros. Já quem tem de 11 a 14 anos, entrará na 3ª onda, com 600 metros. O trecho completo da corrida para o público geral será de 5km.

"Mais do que termos valores alinhados com a cultura canadense, buscamos sempre percorrer com propósitos. Essa ação promove justamente o conceito Maple Bear, que busca, por meio da educação, expressar princípios e arrecadar fundos para a luta contra o câncer infantil. Pela primeira vez, abriremos ao público, pois queremos que, além dos nossos alunos e famílias espalhadas em mais de 200 escolas ao redor do mundo, mais pessoas possam conhecer e contribuir para uma causa a qual acreditamos e apostamos", afirma André Quintela, CEO da Maple Bear na América Latina.

Terry Fox Run (Corrida Solidária) Data: 8 de outubro, às 07h Local: Orla de Copacabana, Rio de Janeiro. Ponto de encontro será no Posto 2 Inscrição: Encerrada