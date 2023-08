Testamos o treino com Polar Club

Corredor de rua não curte muito fazer fortalecimento, circuito, funcional, mas faz para melhorar a corrida. No entanto, tem um treino que começa a se destacar, o Polar Club. Com o avanço da tecnologia, já é possível cada aluno ser monitorado individualmente em aulas em grupo, e melhor - ser bonificado. Fomos conferir a novidade na academia Bodytech, da Vila Olímpia, na zona sul paulistana. Este sistema já está chegando em várias academias pelo país.

Foto: Polar

Em linhas gerais, se trataum sistema de monitoramento cardíaco para grupos, que possibilita a análise da frequência cardíaca de múltiplos usuários em tempo real e com a máxima precisão, através dos sensores cardíacos da Polar, com gamificação de estímulos em aula e periodização de treinamento.

No início da aula, casa aluno ganha uma pulseira da Polar, ou pode usar seu próprio smartwatch da marca, se souber o login e a senha. O monitoramento de cada aluno aparece no telão da sala - todos em verde com baixo batimento cardíaco. A aula é um circuito. Um grupo começa na esteira, um no remo e um terceiro no funcional (agachamento, flexão, abdominal e pesos para o braço). Três séries em cada setor. O objeto é ficar na faixa laranja - média intensidade.

A professora Alessandra Moyses (foto abaixo comigo), de olho no monitor, vai em cima de quem está pegando leve e não sai do verde. E quem entra no vermelho, ela pede para dar uma segurada. Fiquei direto no laranja, mas uma hora que deu uma folga, a professora aumentou mega a carga do meu remo... Ou seja, a chance de dar "migué" é quase zero. A aula passa voando e é bem divertida. No final há a tal bonificação - ganhei por ter sido a aula com mais constância. Fiquei mais tempo na laranja. A professora explicou que é essa a meta.

Foto: Polar Club

A primeira versão do software de monitoramento cardíaco para grupos foi lançada globalmente pela Polar no ano de 2001, passando por diversas atualizações e melhorias até que, em 2016, foi lançada de fato a solução que hoje conhecemos como Polar Club. E o principal apelo para academias e centros de treinamento em geral, que adquirem a ferramenta, se baseia em trazer uma experiência de atividade física que traga segurança e assertividade no acompanhamento e prescrição de exercícios para o aluno, respeitando a individualidade de cada participante com base nos seus dados de frequência cardíaca, além de aumentar os níveis de engajamento da comunidade de cada cliente, ao possibilitar o acompanhamento e gamificação dos resultados alcançados.

Foto: Polar Club

Cauê Motta, executivo Comercial do Polar Club no Brasil, explica que hoje trabalham com centenas de clientes espalhados pelas cinco regiões do país, com maior concentração nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com diferentes aplicações no universo fitness e da saúde, que vão desde o uso mais comum em academias e boxes de CrossFit, até mesmo centros de fisioterapia e reabilitação - como é o caso do Espaço Einstein, em São Paulo -, programas de mestrado e doutorado em universidades federais, como ferramenta em treinamentos táticos da polícia militar e clubes olímpicos. "Pesquisas globais também apontam que a partir do uso da ferramenta Polar Club é possível aumentar o engajamento e frequência semanal de alunos. Usuários Polar Club treinam, em média, 3,4 vezes por semana, contra a média usual de 1,9 visitas da indústria, o que representa um crescimento de 80% neste engajamento semanal. Isso significa que o monitoramento através de wearables esportivos podem garantir o retorno mais frequente dos alunos para sua academia", destaca.