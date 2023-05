Thalya Hillebrant e Tiago Mecabô vencem Meia Maratona de Florianópolis

A mais tradicional e mais rápida meia maratona de Santa Catarina foi realizada neste domingo (21). A Meia Maratona Internacional de Florianópolis Oakberry 2023 reuniu mais de 3 mil atletas em corridas de 21 km, 10 km e 5 km em percursos pela Beira-Mar Norte de Florianópolis. Os grandes vencedores da 18ª edição da meia maratona foram Thalya Hillebrant (1h24m23) e Tiago Mecabô (1h10m57), campeões da prova de 21 km.

Foto: Meia Maratona Internacional de Florianópolis

"Estava um dia muito bom para correr, com um clima favorável. Deu tudo certo. A energia que a galera transmitiu na prova ajudou para que eu desse meu melhor. A prova foi excelente, com um percurso muito rápido. Gosto muito de correr em Florianópolis, Em um clima bom, como hoje, a prova fica muito rápida", comemorou Tiago Mecabô, foto acima.

"A prova foi incrível do começo ao fim e pude desenvolver o meu melhor em um percurso sensacional para obter os melhores tempos. Fiquei um pouco nervosa no começo, pela possibilidade de vento, mas comecei a correr para alcançar o pelotão masculino e isso foi um estímulo para manter um ritmo forte e conquistar minha melhor marca nos 21 km", disse a paranaense Thalya Hillebrant.

Do Trapiche da Beira-Mar Norte, os participantes largaram a partir das 7h para encarar as três distâncias da Meia Maratona Internacional de Florianópolis Oakberry. O evento contou com um bom público na arena de chegada para ver de perto os corredores mais rápidos e também apoiar amigos e familiares que se superaram.

O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada foi Vitor Guilherme Rodrigues da Silva Camargo, que venceu a prova de 5 km com o tempo de 17m37. Já a campeã feminina na distância foi Giovanna Cadorin da Silva, que concluiu o percurso em 20m53. Pouco depois foram conhecidos os campeões dos 10 km. Louise Souza de Lima e Daniel da Silva, conquistaram o lugar mais alto do pódio na distância ao marcarem 41m38 e 34m20, respectivamente.

Ao todo, foram premiados os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino, nas três distâncias. Além disso, os três primeiros lugares nas categorias de faixa etária também receberam troféus.

"Os resultados da 18ª edição Meia Maratona Internacional de Florianópolis Oakberry confirmam que, além de tradicional, é uma das corridas mais rápidas de Santa Catarina. Boa parte dos mais de 3 mil atletas que se superaram neste domingo (21) conquistaram suas melhores marcas pessoais. Tivemos uma meia maratona bem disputada, assim como provas de 5 km e 10 km que superaram as expectativas no aspecto de desempenho", afirma Junior Aguiar, diretor da Sportsland, produtora do evento.

Programação especial

A programação foi além das corridas. As ativações começaram na sexta-feira (19) com o início da entrega dos kits no Espaço Sportsland, no Villa Romana Shopping. E duas etapas do Painel Hospital SOS Cardio, em bate-papos com diferentes profissionais do esporte e saúde.

A manhã de sábado (20) teve o treinão com o influenciador digital Yann Rodrigues, seguido de um café da manhã. Diferentes atrações, inclusive para as crianças, animaram o Espaço Sportsland no segundo dia de retirada de kits. O evento contou ainda com um almoço oficial, no restaurante Coco Bambu, com a presença de influenciadores de corrida. A programação da tarde foi fechada com a última etapa do Painel Hospital SOS Cardio.

A 18ª edição da Meia Maratona Internacional de Florianópolis teve o naming rights da Oakberry, foi apresentada pelo Hospital SOS Cardio e pela construtora Unique MCA Empreendimentos, teve o patrocínio de Faial Prime Suites, Jurerê In, Supermercados Imperatriz, Villa Romana Shopping, Z2, Hard Rock Cafe Florianópolis, Coco Bambu, apoio da Clínica Ismael Gomes e Plastkolor, e apoio institucional da Prefeitura de Florianópolis, Guarda Municipal e Polícia Militar. A Sportsland assinou a produção do evento esportivo, com realização da Federação Catarinense de Atletismo (FCA), em comemoração aos 350 anos de Florianópolis.

Resultados

21 km geral feminino

1. Thalya Hillebrant, 1h24m24

2. Jaqueline Fernandes da Silva, 1h26m25

3. Vitória Rezende Amaro Gomes, 1h26m32

4. Elin Eli, 1h29m01

5. Luiza Amaral, 1h30m16

21 km geral masculino

1. Israel Tiago Mecabô, 1h10m57

2. Marcelo Ribeiro, 1h13m08

3. André Thiago da Silva Silveira, 1h13m20

4. Izaias Vidal, 1h14m44

5. Anderson Rossi Tiago de Souza, 1h15m58

10 km geral feminino

1. Louise Souza de Lima, 41m48

2. Gabriela Paula, 43m02

3. Aline Flores, 43m53

4. Anna, 44m47

5. Jéssica Daiane de Souza Alves, 45m16

10 km geral masculino

1. Daniel da Silva, 34m20

2. Naiguel de Lima Pontes, 34m35

3. Dyonata Rebelo Soares, 35m59

4. Gabriel Felipe dos Santos. 36m31

5. Rodolfo Dornelas, 37m02

5 km geral feminino

1. Giovanna Cadorin da Silva, 20m53

2. Mayline Felipe, 21m05

3. Chay Morais, 21m42

4. Jasmine Esdrelon Cowell, 22m32

5. Andreia de Cássia Medeiros de Lima, 22m54

5 km geral masculino

1. Vitor Guilherme Rodrigues da Silva Camargo, 17m37

2. Juan, 17m43

3. Solano Martins da Luz, 17m51

4. Guilherme Scheffer Duriex, 17m57

5. Geferson Ferreira da Rosa, 18m21