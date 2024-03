Top 3 circuitos em trilhas

Na pandemia, boa parte da galera da corrida de rua conheceu e aderiu o trail running, corridas em parques estaduais e praias de tirar o fôlego, que exigem uma preparação e equipamento distinto do asfalto, mas que dispõem de percursos para iniciantes e atividades para toda a família. Os três mais consolidados são World Trail Races (WTR), Rocky Mountain Games e XTerra, os dois primeiros começam este fim de semana. Neste sábado, 9 de março, a primeira etapa do WTR será em Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro; e do Rock Mountain Games em Pedra Grande, Atibaia (SP).

Foto: Rocky Mountain Games

PUBLICIDADE Há dois anos experimentei exatamente esta etapa na Pedra Grande, e garanto que é incrível. Tudo é pensando para ser um fim de semana especial ao ar livre para toda a família, inclusive o cachorro, há corrida para eles também. É organizada pela Rocky Mountain Sports Content e a mídia oficial é a Go Outside. Tem trail run (6km, 12km, 21km e 42km), pedal (25km e 50km), parapente, corrida de tutores com cachorros, acampamento infantil, show e cinema ao ar livre com Food trucks. E uma vibe muito boa, que que só o maior festival de esportes outdoor e cultura de montanha do Brasil pode oferecer. Montada na Pista de Pouso de Voo Livre de Atibaia (Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, 99), a Arena Rocky Mountain Games tem entrada grátis para o público, a partir das 6h. As atividades às 7h e também ocorrem neste domingo (10). Uma das novidades para 2024 é o Circuito RMG. Trata-se de um ranking que soma os resultados das três etapas (Atibaia, Juquitiba e Campos do Jordão) e define os campeões do ano. Mas atenção, é válido somente para as modalidades e distâncias que se repetem em todas as etapas: Canicross, Trail Run 6km,Trail Run 12 km, Trail Run 21km, MTB 25 km, MTB 50km e Gravel. No sábado, a banda Camarão Blues se apresenta às 15h e, na sequência, às 16h, o telão exibirá uma sessão de cinema ao ar livre, com alguns dos melhores mini docs sobre esportes outdoor e vida ao ar livre. No domingo, a atração musical fica por conta da banda Floral de Jah, a partir das 14h30.

Foto: X3M

A WTR completa 10 anos em 2024 e se consolida também como uma plataforma de sustentabilidade, com ações e iniciativas que buscam preservar o meio ambiente e desenvolver a economia local das cidades por onde passa. Esta será a quarta edição do evento em Grumari, que é batizado de WTR Praias Selvagens, com percursos Short 8km, Mid 12km, Long 22km e Kids entre trilhas, morros e praias. A Liga WTR tem realização e promoção da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, da Speed Eventos Esportivos e da AEESB.

No Short o percurso passará pela Praia de Grumari; no Mid além de Grumari passará pelas praias do Inferno, Funda e do Meio; já no Long os atletas percorrem sete praias que inclui também a Praia do Perigoso, das Conchas e Barra de Guaratiba. No Kids Race, as crianças conhecem desde cedo os benefícios da corrida e do contato com a natureza. A programação tem início com um aquecimento com recreadores. As largadas e distâncias são divididas conforme a idade: 0 a 2 anos (50m com a presença de um responsável), 3 a 4 anos (50 a 100m permita presença de um responsável), 5 a 6 (100 a 200m), 7 a 8 anos (300 a 400m), 9 a 10 anos (500 a 600m) e 11 a 14 anos (1km a 1,5km). A área Kids oferecerá, ainda, cama elástica, brincadeiras com monitores e mascotes, pintura facial e balões de bichinhos.

Publicidade

Segundo Rodrigo Isaac, diretor da Speed Eventos Esportivos, essa edição chega com novidades: "No geral, a etapa contém no percurso inicial de 1,5km de asfalto e depois aproximadamente 1,5 km de areia, para então entrar em uma trilha bem técnica. Com isso será uma prova com grande variação de terrenos. E este ano temos uma novidade, uma trilha nova ao final dos três percursos, que é bem agradável e gostosa de se correr e conseguimos incluí-la antes de os atletas chegarem à arena." E outra inovação é no percurso Long: "a prova passa a ter 22 km, mais do que uma meia maratona. Tem uma mistura de terrenos, praias e visuais deslumbrantes e passa por todas as praias selvagens de Grumari, Barra de Guaratiba, pelo Mirante da Tartaruga, um dos pontos mais altos da prova, e depois também cai na nova trilha, que é um pouco mais longa para eles." Em todas as etapas da WTR acontece ainda o "Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava" e, neste sábado, o desafio será válido para o percurso Short 8km. Para participar os atletas devem se inscrever antecipadamente e correr com o aplicativo Strava. Serão premiados - com troféu e kits exclusivos com produtos da Mombora - o homem e a mulher que cumprirem o trecho em menor tempo, seguindo a classificação do desafio.

Presente em mais de 47 países e com 19 anos de história no Brasil, o XTERRA Brasil retorna este ano na etapa de Ilha Grande entre os dias 22 e 23 de março. O circuito é cercado de águas cristalinas, solos rochosos e arenosos, obstáculos no meio dos percursos, visuais de planície, montanhas, praias, manguezais, restingas e lagoas que prometem deixar a experiência muito mais emocionante para todos os competidores e expectadores. Para primeira etapa, o circuito conta com as modalidades de Trail Run 5, 10 e 21k, além do Triathlon MTB, Triathlon Swim e Triathlon Run. Na sexta (22), no XTERRA Village, uma arena exclusiva para venda de produtos e confraternização entre os atletas, poderão retirar seus kits de forma exclusiva. O evento conta com suas últimas vagas disponíveis no site https://xterrabrasil.com.br/portfolio-item/ilhagrande/.

Calendário

Rocky Mountain Games 2024 9 e 10/3 - Pedra Grande (Atibaia/SP) 15/6 - Juquitiba/SP 26 e 27/10 - Campos do Jordão/SP

World Trail Races 2024 9/3 - WTR Praias Selvagens (Grumari/RJ) 6 e 7/4 - WTR Nova Lima (MG) 22/6 - WTR Arraial do Cabo (RJ) 3 e 4/8 - WTR Miguel Pereira (RJ) 19 e 20/10 - WTR Campos do Jordão (SP) 23 e 24/11- WTR Serra do Mar (Petrópolis/RJ)

Publicidade

XTERRA Brasil

22 e 23/3 - Ilha Grande (RJ) 5 e 6 /4 - Parati/RJ 26 e 26/4 - Búzios/RJ Bonito (MS), Ilhabela (SP) e Caraguá (SP) - datas serão divulgadas em breve