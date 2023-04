Treinão do GEL-Nimbus 25 vai para três capitais: RJ, CE e DF

A Asics resolveu ir até os corredores de rua além da capital paulista. A gigante japonesa vai levar a ação Pegadas de Nimbus, com teste do GEL-Nimbus 25 mais treinão para o Rio de Janeiro (15/4), Fortaleza (29/4), até chegar em Brasília (6/5). A ação de marketing faz parte da campanha "Sair da zona de conforto nunca foi tão confortável", com uma van equipada com vários pares do que poderão ser experimentados e testados pelos corredores.

Foto: Asics

Modelo de corrida ícone da marca, mudou radicalmente o design sem perder amortecimento e conforto, e sem ganhar peso. Confira os modelos anteriores no post "Tudo sobre o GEL-Nimbus", que marcou o lançamento da 22ª edição.

Treinão Pegada Nimbus em SP/ Foto: Asics

As inscrições para os treinões, que vão acontecer respectivamente na Quinta da Boa Vista, no Rio; na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, e na Concha Acústica, em Brasília, devem ser feitas neste link: https://pegadasdenimbus.com.br/ . As inscrição são limitadas a 100 vagas em cada um deles, e os participantes vão ganhar a camiseta abaixo.