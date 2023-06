Treinões gratuitos no Rio de Janeiro

Novidade para os cariocas. A Nike, por meio da FISIA, acaba de inaugurar uma loja com conceito Rise no Barra Shopping, a Nike Barra Rio. E prepararam quatro treinões gratuitos entre 22 e 24 de junho, com corrida, yoga e até beachsports. Para participar, é necessário se cadastrar como membro no site da marca e se inscrever, as vagas são limitadas.

Foto: Nike Barra Rio

Com 825m², o novo espaço traz algumas novidades: uma área de sneakers com modelos exclusivos, mobiliários modernos e uma gama maior de produtos voltados às mulheres, como maternidade, plus size e yoga. Um exemplo é a área criada no provador para que a consumidora tenha acesso a medição de tops e saiba como encontrar o modelo que melhor se adeque ao seu corpo; outras iniciativas são o serviço de styling exclusivo: uma consultoria de estilo disponível para auxiliar durante a jornada de compra e a disponibilidade de fazer ajustes na barra das calças e outras peças de roupa dentro da própria loja. Além disso, com o serviço Nike By You, a consumidora poderá customizar tênis, tops, jerseys e camisetas com estampas e acessórios exclusivos.

Foto: Nike Barra Rio

A Nike Barra tem produtos casuais e as mais recentes inovações em performance da Nike, como a nova coleção da Seleção Brasileira Feminina, que será usada no mundial em julho, além dos mais recentes lançamentos para corrida. A icônica linha Jordan e sneakers exclusivos completam o sortimento para os amantes de produtos casuais.

A chegada de lojas conceito faz parte do plano de expansão da FISIA, Distribuidora Oficial Nike no Brasil, e parte do Grupo SBF, que prioriza as alavancas de crescimento em direct to consumer (vendas diretas ao consumidor) e abertura de lojas ao redor do Brasil.

Treinões

