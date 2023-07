Tudo sobre a SP CITY Marathon 2023

A SP CITY Marathon está na reta final de inscrições para a edição 2023. Organizada pela Iguana Sports, a prova acontece no próximo dia 30 de julho, nas distâncias de 21,097km e 42,195km, e deve reunir 15.000 corredores de todos os estados brasileiros e de mais de 13 países. A maioria dos participantes virá de fora da capital paulista.

Foto: SP City Marathon

Com largada prevista para às 5h45, na Praça Charles Muller, em frente ao Estádio do Pacaembu, e chegada no Jockey Clube de São Paulo, a prova faz um verdadeiro passeio por 18 bairros da Cidade e tem 21% do seu trajeto concentrados no tradicional centro da capital. Durante o percurso, o evento também contará com sete atrações musicais como: Orquestra, Seresta, DJ, banda de rock, chorinho, taikô e o show da banda Quasímodo na chegada. Seguindo todos os critérios técnicos internacionais com distâncias medidas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), a SP CITY disponibiliza toda a estrutura de hidratação, atendimento médico e reposição necessária para que os atletas obtenham o seu melhor rendimento.

"Estamos orgulhosos em afirmar que a SP CITY Marathon desempenha um papel crucial no impulso do movimento econômico da cidade de São Paulo. Mais de 50% dos participantes vêm de fora da cidade, trazendo consigo não apenas sua paixão pela corrida, mas também contribuindo para o turismo, hospedagem, alimentação e comércio local. A cada ano, nos esforçamos para aprimorar ainda mais nosso evento, buscando incessantemente nosso objetivo de nos tornarmos a maior maratona da América Latina. Afinal, como a 4ª maior metrópole do mundo, São Paulo merece uma maratona grandiosa que destaque sua energia, diversidade e potencial. Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência inesquecível para todos os corredores e em fortalecer ainda mais o prestígio da SP CITY Marathon como um evento de destaque no calendário internacional de corridas", afirma Eliane Verderio, CEO da Iguana Sports.

Na edição passada,12.500 corredores cruzaram o pórtico de chegada e tiveram seus tempos válidos, 30% terminaram a maratona e 70% a meia maratona. Samuel Ribeiro venceu a maratona no masculino, com o tempo de 2:26:44. E Flavia Aparecida de Moraes com 3:20:49.

EXPO

Além da prova, nos dias 28 e 29 de julho os atletas também poderão aproveitar toda estrutura da SP CITY Expo, que acontecerá no Transamérica Expo Center (Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387), na zona sul paulistana. O local contará com uma estrutura de lojas e painéis de conteúdo, e serve como base para o credenciamento e retirada de kits.

PRÉ-VENDA SP CITY MARATHON 2024

No domingo 30 de julho, os participantes também terão a oportunidade de garantir a sua pré-inscrição para a prova do próximo ano. As inscrições deste ano devem ser realizadas no site da Iguana Sports (www.iguanasports.com.br) e estão no valor de R$ 169,90 (sem camiseta de prova) e R$ 209,90 (com camiseta de prova).