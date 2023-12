Última caminhada noturna do ano no Parque Estadual da Cantareira será dia 16 de dezembro

O Parque do Horto Florestal, na Zona Norte da capital paulista, é um dos locais mais bonitos da cidade com várias trilhas, guiadas ou não. Mas uma delas é a mais concorrida, a noturna guiada até a Pedra Grande, que acontece uma vez por mês. A última do ano já está marcada - 16 de dezembro, das 19h às 23h. Será a 12º edição do passeio, que é organizado pela Urbia, empresa criada em 2019 para fazer a gestão dos parques. A vista lá de cima e te tirar o fôlego.

Já realizei a caminhada até a Pedra Grande duas vezes, mas durante o dia. É só pagar a taxa (R$ 50 inteira e R$ 25 meia), lá dentro mesmo do parque, e seguir as placas - sempre subindo. Nas duas vezes vi macacos, tucanos e águias. O passeio noturno é guiado e a taxa é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), as vagas são limitadas. A compra é online no site da Urbia: https://florestacantareira.urbiapass.com.br/ Quem optar por ir de carro poderá estacionar no local e a entrada para o estacionamento se dá pela Avenida José Rocha Viana, 62. Será Lua Nova nessa data.

O trajeto tem grau de dificuldade médio e totaliza 7km de distância, considerando ida e volta. Durante o percurso, que é mediado por educadores ambientais da Urbia, os participantes conhecerão as principais curiosidades sobre a fauna e flora do local, além de singularidades importantes da Mata Atlântica. Em busca de proporcionar mais comodidade aos visitantes, o café da Pedra Grande estará em funcionamento no momento do passeio, comercializando snacks e bebidas. É bom levar dinheiro, nas duas vezes que subi lá a maquinhinha de cartão não estava funcionando, e o meu celular ficou sem sinal.

O ponto de encontro inicial do grupo é no Centro de Visitantes do Horto Florestal, localizado ao lado do campo de futebol do Parque. Vale ressaltar que, por questões de segurança, é proibida a realização de caminhos alternativos ao roteiro definido pela Urbia. Além disso, menores de 18 anos podem participar somente com o acompanhamento de seus responsáveis.

Para garantir mais conforto a todos os participantes, é obrigatória a utilização de calçados fechados (como tênis ou botas de caminhada), calça, agasalho, garrafa de água e lanterna de mão. Em caso de mau tempo ou outras adversidades, a política de cancelamento da Urbia permite que os participantes remarquem ou cancelem o ingresso até 24h antes.

Transporte público, táxi ou carros de aplicativo

Quem optar ir até o Parque da Cantareira pelo transporte público poderá acessar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Tucuruvi, as alternativas são: 2020/10 Metrô Tucuruvi - Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana - Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana - Vila Albertina. Já quem for de táxi ou carros de aplicativo, o endereço é Rua do Horto, 931.

12ª edição da Caminhada Noturna no Parque Estadual da Cantareira:

Local: Ponto de encontro no Centro de Visitantes, localizado no Parque Horto Florestal

Data: 16 de dezembro

Horário: 19h às 23h

Valores: R$60 meia-entrada e R$120 inteira

Ingressos: Urbia Pass