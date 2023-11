UpHill Concorvado terá distâncias de 5km, 10km e 21km

A cidade do Rio de Janeiro respira corrida de rua, e este ano vão ser 198 ao todo. E uma das mais diferentonas é a Uphill, circuito de corridas ladeira acima, que terá a última etapa do ano neste fim de semana, no Corcovado. E este ano terá as distâncias de 5km (caminhada), 10km e 21km, morro acima, em direção ao Cristo Redentor. As largadas vão ser entre 16h e 16h30, do sábado, 25 de novembro, para os corredores curtirem o pôr do sol lá de cima, durante o pós-prova. E a previsão do tempo é favorável, máxima de 24ºC e vento fraco, segundo o Inmet.

Foto: X3M

"A Uphill, como o nome já diz, é uma prova que só sobe; foi criada como um grande desafio para corredores que querem algo diferente", explica Shubi Guimarães, diretora técnica da prova e renomada atleta brasileira da corrida de aventura. Será a segunda edição aos pés do Cristo Redentor, no ano passado participaram 2 mil pessoas divididas nas distâncias de 8km e 21km.

E atenção, leve seu copo de silicone ou garafinha para a hidratação, que será feita diretamente nos galões de água gelada, para evitar uso de copos descartáveis e descarte de lixo. A camiseta da prova, inclusive, é feita em malha biodegradável.

Shubi destaca que os cenários são muito lindos e esta prova é indicada para atletas que buscam desafios, belas paisagens, com uma chegada muito bonita, em um visual incrível. "Não precisa ser um corredor de subida para encarar a Uphill, é uma prova para todos, se não der para correr é só andar, que também vai chegar. Mas se treinar pelo menos uma subida, uma vez por semana, já vai facilitar no dia da prova e conseguirá concluí-la em menos tempo", sugere.

Foto: X3M

Organizada pela X3m, a primeira Uphill Marathon foi realizada na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, com patrocínio da Mizuno, e eternizada em livro do jornalista Erich Beting. Este ano, a prova tem o patrocínio da Claro, empresa de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura. O patrocínio da Claro acontece via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

SERVIÇO

KITS: Camiseta Poliamida, Número de Peito, Medalha Finisher, Guarda volumes, Ticket de Retorno pelo Trem do Corcovado, Sacola. Observação para o 5k: Ticket para a Van que levará até o Mirante Dona Marta (Largada).

PROGRAMAÇÃO

24/11/2023

-> 10h às 20h - Entrega de kits

Local: Loja Centauro no Shopping Leblon - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060

25/11/2023

-> 10h às 12h - Entrega de kits

Local: Loja Centauro no Shopping Leblon - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060

-> 15h30 - Embarque do TRANSFER OBRIGATÓRIO para largada UPHILL WALKING 5K

Local: Praça São Judas Tadeu - Cosme Velho- Rio de Janeiro - RJ, 22241-140 (ao lado do trem do Corcovado) -> 16h - Largada UPHILL CHALLENGE 21K

Local: Ladeira do Ascurra - Bairro: Cosme Velho - Rio de Janeiro/RJ -> 16h- Largada UPHILL CHALLENGE 10K

Local: Ladeira do Ascurra - Bairro: Cosme Velho - Rio de Janeiro/RJ -> 16h30 - Largada UPHILL WALKING 5K

Local: Mirante Dona Marta - Bairro: Santa Tereza - Rio de Janeiro/RJ *Acesso somente através do TRANSFER OBRIGATÓRIO INCLUSO NA INSCRIÇÃO.

Inscrição: Terminaram em 22/11