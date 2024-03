Uphill Marathon apresenta etapas para 2024

Em primeira mão para você, leitor do Blog Corrida para Todos, o calendário da temporada 2024 do circuito Uphill Marathon, que completa 11 anos. Serão duas etapas novas: Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e Pedra Azul, no Espírito Santo. Mais as provas na Serra do Mar, na Baixada Santista; Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina; Corcovado e Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, que compõem um dos circuitos de corrida mais desejados do país, sempre ladeira acima. O circuito é organizado pela X3M.

Foto: X3M

Para marcar os 11 anos de existência, o novo logotipo da marca, veja abaixo, busca aprofundar ainda mais o conceito oriental da corrida, com cores que remetem ao vermelho do sol nascente e resgatam toda a origem da prova, que impõe um enorme desafio aos seus participantes na batalha para se tornarem verdadeiros "ninjas". A prova nasceu como um desafio da Mizuno a X3M, para desenvolver algo realmente novo: "Como ser inovador para um público que tem pelo menos uma prova disponível por semana para correr?" E assim, em 30 de novembro de 2013, 5o pessoas foram desafiadas a correr a primeira maratona de subida no Brasil, na Serra do Rio do Rastro (SC). O evento se tornou um sinônimo de sucesso.

Foto: X3M