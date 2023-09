Uphill Marathon completa 10 anos na Serra do Rio do Rastro

Há dez anos a Mizuno buscava uma prova diferente de tudo e deu essa missão a X3M, que entregou a UpHill Marathon na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Uma maratona de subida no asfalto que estreou com a presença de 50 convidados. Publicaram até um livro à época. No ano seguinte foi aberta ao público com muito sucesso. Atualmente, não é mais patrocinada pela marca japonesa e virou franquia, com edições em outros cenários. A próxima será exatamente onde começou, entre 15 e 17 de setembro, com as distâncias para todas os tipos de corredores de rua: 5, 10, 25, 42, 67, 82 e 250km. Aindahá inscrições para as distâncias menores - de 5 e 10 km - https://uphillmarathon.com.br/serra-do-rio-do

Foto: X3M

"É incrível voltar para a prova mais linda do circuito Uphill Marathon. Esse ano com base na cidade de Treviso, teremos os percursos curtos, no entorno da cidade, com a exuberante Serra ao fundo. Que venha a próxima etapa!", comentou Shubi Guimarães, Diretora Técnica da Uphill Marathon.

Foto: X3M

Novidades na etapa - distância de 250 km, que terá a participação de 47 guerreiros e guerreiras - os ninja runners - em um desafio emocionante de quatro dias, de 14 a 17 de setembro.

Guarda-volume e praça de alimentação em Treviso, para as provas que largam e chegam lá. Para as provas que sobem a serra, o guarda-volumes é na largada - em um ônibus ao lado do pórtico. Na chegada, os corredores vão retirar os volumes no pós- prova, no guarda-volumes em cima da serra. No alto da serra haverá uma estrutura pequena: pórtico de chegada, dispersão e guarda-volumes. "Lá há o Restaurante Mirante e se ficar muito frio podemos usar essa estrutura também", observa Shubi.

Foto: X3M

A Uphill Marathon é Patrocinada pela Klabin e pelo Governo Federal e apoiada por Fisher - Maçãs, Trio, Prefeitura de Bom Jardim da Serra, Prefeitura de Lauro Muller e Prefeitura de Treviso.

Após a etapa catarinense, a Uphill desembarca no Corcovado (RJ) no dia 25 de novembro.

Ao longo desses 10 anos, cerca de 30 mil competidores desbravaram a Serra. Além disso, ao longo desses 10 anos foram realizadas 14 etapas do evento e arrecadando cerca de R$ 400 mil reais para doações à instituições nas vagas de caridade.