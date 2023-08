Há 23 anos, por ordem do governador Mário Covas, Ana Luiza dos Anjos Garcez, a Animal, foi morar em um quartinho no Ginásio do Ibirapuera. A fundista ficaria alojada perto dos treinos. Até que recentemente foi avisada que não poderia mais ficar lá - o ginásio entraria em reforma. De início, queriam mandá-la para um asilo... Mas aos 60 anos, ela está em plena forma, treinando diariamente e competindo. Aliás, ela acaba de conquistar cinco medalhas de ouro, e todas com recorde, no 55° Campeonato Paulista de Atletismo Master, realizado entre 18 e 20 de agosto. Ela foi ouro nas modalidades de 1.500 metros (5'52), 2.000 metros com obstáculos (9'28), 5.000 metros (21'21) e os revezamentos 4×100 metros e 4×400 metros!

Foto: Arquivo Pessoal

A história da mudança gerou uma comoção geral, virou pauta de todos os telejornais paulistas. E, com isso, ela conquistou um quarto amplo no alojamento dos atletas no Complexo Esportivo Baby Barioni, na Água Branca. Vai ganhar também um memorial lá, onde vão colocar seus troféus e medalhas. E, para que ela tenha um lar confortável, o treinador Wanderlei Oliveira e as amigas de treino se uniram. Conseguiram um projeto de decoração e estão na luta para concretizá-lo, para que nossa campeã mude com toda a dignidade e respeito que ela merece. Para isso é necessário R$ 15 mil, e abriram uma campanha de arrecadação, a famosa vaquinha, e tem que ser rápido. A mudança é agora, na última semana de agosto. Basta enviar um PIX, de qualquer quantia, para a chave CPF: 250 357 448 33. É a campanha Vamos fazer nossa campeã se sentir em casa.

Foto: Arquivo Pessoal

Rosana Brambylla, personal organizer, afirma que a arrecadação é para que a Animal tenha esse novo espaço muito lindo e arejado, para ela sentir o tanto que é amada, e que nunca mais vai voltar para as ruas. "Ela tem pessoas que cuidam dela, que a amam, e algo que parecia ruim se tornou uma coisa grandiosa, uma grande mudança. Ela vai ter um quarto, não um cama no chão", explica Rosana, que conhece Animal há mais de dez anos.

Foto: Fernanda Paradizo

Dez entre dez corredores de rua sabem quem é a Animal, a verdadeira inspiração e influenciadora da corrida de rua brasileira, a prova cabal do poder transformador do esporte. Ela começou a corrida de rua aos 34 anos, quando ainda era moradora de rua, e logo na Maratona de São Paulo e sem treinar. O treino dela era correr da polícia, e a hidratação, cola de sapateiro. O tênis, o shorts e a camiseta, o amigo Dracolino furtou pra ela. Tudo começou com uma aposta, logo depois de verem no outdoor gigante do Anhangabaú o filme "Carruagens de Fogo".

Continua após a publicidade

A música tema do filme, do compositor grego Vangelis, foi uma motivação a mais para Ana Luiza, que foi abandonada logo ao nascer pela mãe, em uma caixa de sapatos. Passou 16 anos na Fundação Casa. Em seguida, foi trabalhar como doméstica, mas a patroa ficou devendo seis meses de salário, e por isso Ana decidiu roubar tudo que tinha na casa da patroa e se mandou para as ruas. Furtava, traficava, andava armada, usava drogas. E foi na corrida de rua e no atletismo que ela encontrou algo que gostava, e que mudou a sua vida para sempre. Como atleta, viaja o mundo para correr maratonas. O treinador Wanderlei sempre diz que se ela tivesse começado a correr na adolescência, com certeza teria sido uma campeã olímpica.