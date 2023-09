Vanderlei Cordeiro de Lima brilha no Bota Pra Correr Costa do Conde

Diversão, esta é uma boa definição para o circuito proprietário da Olympikus, Bota Pra Correr que acaba de passar pelo litoral sul da Paraíba, na paradisíaca Costa do Conde, neste feriado da Independência, com quatro percursos: 21km e 11km, asfalto; 15km e 5km, na trilha. E o grande destaque foi a presença do medalhista olímpico da maratona, Vanderlei Cordeiro de Lima, na entrega do kit, correndo e na festa. Claro que ele venceu com grande folga os 11km, 12 minutos, mas desta vez todos os atletas da elite da marca foram propositalmente desclassificados para que os amadores pudessem sentir o gostinho da vitória.

Foto: Olympikus

" É uma honra ter o Vanderlei Cordeiro de Lima aqui, precisamos valorizar os atletas brasileiros, conectar a marca com os atletas", afirmou Marcio Callage, diretor da Olympikus e CMO da Vulcabras. Ele explicou que a ideia desse circuito proprietário é proporcionar ao corredor conhecer um pouco mais o país para ter ainda mais orgulho do Brasil.

A estratégia da marca foi desenvolver um ecossistema que se comunica com o corredor brasileiro que tem dado bons frutos. O modelo Corre 3, lançado em abril, na Maratona de São Paulo por exemplo, já bateu três vezes a meta das vendas. A próxima atualização já está no forno, assim como o primeiro Super Tênis e uma coleção de vestuário esportivo.

A marca, ouvindo o corredor, desenvolveu um circuito de corrida que agradou em cheio. Etapas em paraísos brasileiros, com percursos diferenciados, agora com opção de trilha também, com número reduzido de inscritos e muito bem organizado desdea retirada do kit, com talks, shows regionais e até botinha de Recovery, parceria com a Care Club. Na prova, com uma infraestrutura invejável- eram 170 policiais, em 4 provas, que no total reuniram 1.200 - um número seis vezes maior de corredores do que da primeira edição no Jalapão, em 2019. E finalizou com uma super festa no pós-prova que começou no final da tarde. Um ponto interessante é que reservam uma parte das inscrições para os moradores locais. Um detalhe muito positivo é não ter área vip, todos recebem o mesmo tratamento- alimentação, recovery e festa.

Foto: Olympikus

Continua após a publicidade

Sim, choveu. Mas também fez sol e calor, tudo ao mesmo tempo e agora. O que ajudou na corrida. Fiz o 5km de trilha, um visual incrível, ladeira imensa. Amei até o vento contra no trecho da praia, atravessarum rio...Quem correu essa perna, foi o Bruninho do vôlei, ele gostou bastante. Todas as largadas foram na Praia da Tambaba, na manhã de 9 de setembro.

Na fila para conseguir um autógrafo do Vanderlei- na retirada dos kits - dava para se ouvir sotaques de todas as regiões brasileiras. Conversei com corredores do Pará, que correram na edição de Alagoas e voltaram. De Goiás, que correram a primeira edição. Do Sul, do Sudeste. E nessa mesma fila, atletas da elite como Jéssica Ladeira, que queria um autógrafo especial para o pai dela, e Raissa Marcelino, que foram a mais pura simpatia com os corredores, dando dicas e posando para fotos. Estavam também os fundistas Geilson e Giovani dos Santos.

Foto: Jessica Ladeira/ Olympikus

No pódio da premiação - sempre com um troféu que é produzido no local, desta vez era uma xilogravura- se revezaram corredores de todas as regiões. Houve premiação para a categoria masters também.

No 21km de asfalto, venceu Tiago Hoerde Manfrin. "Sou de Pernambuco, patrocinado pela Usina, o Bota Pra Correr era minha meta deste ano. Assim que abriu as inscrições eu mesmo paguei minha inscrição. Depois meu patrocinador me reembolsou. Gostei bastante do Corre 3 e do Grafeno, mas corri de Nike Vaporfly que é o tênis que estou acostumado a correr nas provas. E estou imensamente feliz por ter vencido", contou. Ele recebeu o prêmio das mãos de Vanderlei.

Foto: Olympikus

E voltando ao Vanderlei, ele vai correr agora em novembro a emblemática Maratonas de Atenas, patrocinado pela Olimpikus. E vai rolar o lançamento do documentário de sua vida, produzido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Já Wellington Cipó, também atleta da marca, está no Quênia, vai tentar o índice olímpico na Maratona de Berlim, em 24 de setembro. Se ele conseguir, a Olympikus terá um atleta calçando um tênis brasileiro nos pés na Maratona de Paris.

Continua após a publicidade

A próxima parada do Bora Pra Correr será no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, com inscrições esgotadas. Para 2024, Callage confirmou o patrocínio das maratonas de Porto Alegre e São Paulo, e duas edições do Bota Pra Correr no segundo semestre.

Silvia Herrera, viajou a convite da Olympikus