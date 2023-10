Vem aí a 3ª Corrida Trimais Kids no Horto Florestal

O Dia das Crianças está se aproximando e o Parque Estadual Alberto Löfgren - Horto Florestal, administrado pela Urbia, vai ter programação especial para a criançada. Para celebrar a data, no dia 12 de outubro, o espaço receberá a 3ª Corrida Trimais Kids e a apresentação infantil gratuita da Fada Cabrinha Kids: A Lição dos Animais. Fui ao parque no sábado passado, vale muito a pena subir até o chapéu da Pedra Grande, 6 km ida e volta, mas é preciso pagar uma taxa de R$ 50, por pessoa. A caminhada até lá é linda, e tem um café lá em cima. Crianças, idosos e professores pagam meia.

Foto: Urbia

ACorrida Trimais Kids, promovida pelo Amigos do Horto Eventos Esportivos e patrocinada pelo Hipermercado Trimais, será entre 9h e 12h. As inscrições já se encerraram. O percurso terá 200m e as largadas serão dadas de acordo com a faixa etária dos participantes. Crianças de 5 e 6 anos iniciarão o trajeto às 9h, de 7 e 8 anos às 9h30, de 9 e 10 anos às 10h, de 11 e 12 anos às 10h30 e de 12 e 13 anos às 11h.A retirada dos kits (sacochila, uma camiseta infantil de tecido tecnológico, um boné, um numeral de peito) deve ser feita no dia 7 de outubro, das 10h às 16h, no call working do Hipermercado Trimais, localizado na Avenida Nova Cantareira, 2200 (Tucuruvi) . Vale ressaltar que no dia do evento não haverá distribuição de kits. E no final da corrida, os concluintes vão receber medalhas.

Foto: Pedra Grande/Silvia Herrera

Fada Cabrinha Kids: A Lição dos Animais

Dando sequência na programação, às 15h, na Tenda do Horto Florestal, haverá a apresentação infantil gratuita da Fada Cabrinha Kids: A Lição dos Animais. Com duração de uma hora, o show tem uma proposta inclusiva e que realiza ações que valorizam a diversidade, utilizando um repertório musical e performático.

As músicas infantis são de autoria de Rose Nóbrega, a própria Fada Cabrinha, e o show busca incentivar o amor aos animais e aos seres vivos, mostrando para as crianças, de uma forma lúdica, composições musicais educativas. O grupo é formado por 14 integrantes caracterizados de animais e viventes da natureza, sendo eles: Eguinha, Gatinho, Camelo, Cachorrão, Rei Leão, Cabra, dois Saguis, duas Maritacas, Ovelha, Camaleão, Patinha, Indígena, além de um produtor vilão.

Dentre os temas abordados durante a apresentação temos a luta contra o racismo, a importância dos intérpretes de Libras; cuidados com os portadores de TEA (Transtorno de Espectro Autista), a negação ao Bullying e a compreensão aos transgêneros. Essas temáticas demonstram a importância da diversidade e da inclusão dentro do segmento cultural, considerado um importante canal de comunicação e interação.

A entrada do Horto Florestal é na Rua do Horto, 931. Quem optar por ir de carro poderá estacionar no local, ao custo de R$15, e a entrada para o estacionamento se dá pela Avenida José Rocha Viana, 62. Quem optar pelo transporte público poderá acessar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Tucuruvi (Metrô Linha Azul), as alternativas são: 2020/10 Metrô Tucuruvi - Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana - Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana - Vila Albertina.