Vem aí a Nike São Paulo Run

Saudades de uma Nike Run? Eu pelo menos estou com muita, a última foi em 2016, a meia maratona feminina Nike Victory Tour, no circuito olímpico, no Rio de Janeiro, às vésperas da Rio 2016, foi simplesmente memorável. A próxima já tem data marcada, Nike São Paulo Run - 5 de maio, na capital paulista. E terá um formato inédito. Serão quatro distâncias: 5km, 10km, 15km e 21km; com quatro largadas em locais diferentes, nas zonas Oeste (5km - Memorial da América Latina), Leste (15kmParque da Mooca), Sul (21km - Assembleia Legislativa) e Centro (10km - Pateo do Collegio); e chegada única, e em grande estilo, na nova pista de atletismo do Estádio do Pacaembu, onde será montada a arena do evento, com uma estrutura de recuperação completa. Quem já se pré-inscreveu para a prova, já pode efetuar a inscrição, entre R$ 189,00 e R$ 289,00. E para o público, as inscrições serão abertas na quinta-feira, 14/3, por este link: https://www.nike.com.br/sc/nike-sao-paulo-run Clientes do Itaú Uniclass, patrocinador da prova, têm desconto de 20%, efetuando a inscrição com o cartão de crédito. A retirada dos kits acontecerá nos dias 3/05 e 4/05.

Foto: Nike

Na Nike, a inovação está no centro de tudo o que fazemos. A Nike São Paulo Run é um reflexo desse compromisso contínuo com a criatividade e a excelência. Ao organizarmos a prova nesse formato, redefinimos o conceito de experiência de corrida de rua. Estamos empolgados em ocupar as ruas novamente, trazendo de volta provas icônicas e nos conectando de maneira mais profunda com a comunidade de corredores. É uma oportunidade única de celebrarmos juntos o nosso amor pela corrida", afirma Gustavo Viana, diretor de Marketing da Fisia, distribuidora oficial Nike no Brasil. A Nike São Paulo Run oferece dois tipos de kits: básico (de R$ 189,00 a R$ 259,00), que conta com camiseta, gymsack e medalha pós-evento, e o premium (de R$ 239,00 a R$ 289,00), que vem com camiseta, gymsack, viseira e medalha pós-evento. Durante a retirada do kit, nos dias 3 e 4 de maio, experiências e ativações de marca serão promovidas pela Nike. O kit de corrida somente poderá ser retirado por terceiros mediante a apresentação de autorização por escrito do inscrito na corrida, do protocolo de inscrição, comprovante de pagamento e documento oficial com foto do participante inscrito. O organizador da corrida será a X3M, que faz a UpHill, XTerra, Projeto de Braços Abertos, entre outras provas.

foto: Nike

Reconhecida pela organização de provas célebres, como Nike 10K, Nike+ Human Race, Corrida SP-RIO | O Desafio dos 600K e Nike Victory Tour, em 2024 a marca retorna às corridas de rua no Brasil. No ano passado fizeram o Troféu Nike, mas foi um evento esportivo fechado a convidados, na pista de atletismo da Cidade Universitária.

Treinos

