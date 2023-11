Vencedor da Meia Maratona do Contorno vai ganhar de R$ 3 mil

Os três primeiros colocados na Meia Maratona do Contorno, feminina e masculina, receberão prêmios em dinheiro e troféus. A prova que ocorre dia 3 de dezembro no Contorno Viário de Florianópolis, maior obra de infraestrutura em andamento do Brasil, concederá R$ 3 mil aos primeiros colocados, R$ 1.500 para os segundos e R$ 750 para os terceiros.

Para quem não sabe, meia maratona tem a distância de 21km, e vão ser realizadas corridas com distâncias menores, como 10km e 5km, mais caminhada de 5km e Corrida Kids. Todos os corredores inscritos terão acesso a kits especiais compostos por uma medalha, camiseta, bolsa térmica, squeeze e número do participante. Além disso, também será disponibilizado um chip que será responsável pela cronometragem do trajeto, que tem um sistema que detecta o momento exato em que o atleta passa sobre os tapetes de controle, posicionados na área de largada, chegada ou em pontos estratégicos do percurso.

Como patrocinadora, a Arteris idealizou um evento que traz na sua programação a valorização de premissas da sua Agenda ESG e que são aplicados em suas atividades. Entre eles, está a preservação da vida por meio das atividades físicas e a inclusão e diversidade com incentivo para que todos, independentemente do gênero, idade, nível esportivo ou condição de mobilidade, tenham a oportunidade de participar.

A preservação do meio ambiente também é um tema presente na Meia Maratona do Contorno, com reforço junto aos atletas sobre conceitos de sustentabilidade. No local, a empresa disponibilizará pontos estratégicos de coleta de materiais recicláveis e todo o material que não for utilizado pelos participantes será doado em prol de causas sociais. Essas e outras iniciativas da companhia estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, como o ODS 3 (Qualidade de vida), 5 (Igualdade de gênero) e 12 (Consumo e produção sustentáveis).

Serviço

Meia Maratona do Contorno - Juntos pela Vida

Data: 3 de dezembro de 2023

Horário: 7h às 11h

Local: Contorno Viário de Florianópolis, SC