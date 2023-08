Viviane Lyra quebra mais uma vez o recorde brasileiro da Marcha Atlética de 35 KM

Tudo parecia perdido quando veio o diagnóstico de hepatite, mas a atleta carioca Viviane Lyra (Praia Clube/Exército/Futel) conseguiu se recuperar e brilhou no Mundial de Atletismo de Budapeste em sua modalidade - a marcha atlética. No domingo, ela foi a oitava na prova dos 20 km, com direito a índice para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, e quarta nos 35km, nesta quinta-feira (24/8). Ela cruzou a linha de chegada, na Praça dos Heróis, com o tempo de 2:44.40, estabelecendo o novo recorde brasileiro. A marca anterior - 2:45:02- já era dela.

Foto: Wagner Carmo/CBAt

"Preciso agradecer a muita gente e a Deus, acima de tudo. Vim de uma doença, de uma hepatite. Fiquei fora do Troféu Brasil e do Campeonato Sul-Americano, mas me recuperei e consegui esse grande resultado", declarou a atleta para assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Atletismo.

Outras duas brasileiras participaram da prova. Elianay Pereira ficou em 36º lugar, com 3:16:11, e Érica Sena abandonou a competição no quilômetro 16. "Não consegui me recuperar dos 20 km. As provas foram muito próximas", afirmou Érica.

Foto: Getty Images for World Athletics

A vitória ficou com a espanhola Maria Perez, que já havia vencido no domingo (foto acima) os 20 km, inclusive com novo recorde - 2:38:40, tempo dois minutos melhor do que a marca anterior que era da peruana Kimberly Garcia, estabelecida no ano passado. Aliás, nos 35km, a peruana foi a segunda colocada, com 2:40:52. E a grega Antigoni Ntrismpioti foi a terceira, com 2:43:22.

"Nunca imaginei ser possível ganhar dois ouros no mesmo mundial. Foi muito difícil, mas o trabalho duro e muita dor fizeram isso acontecer", declarou a campeã a assessoria da WorldAthletics.