Wave Rebellion Pro, o super tênis da Mizuno com placa de carbono

O design do novo Mizuno Rebellion Pro chama mesmo a atenção, parece ser uma super spike (sapatilha de atletismo) em formato de tênis de corrida de rua. Segundo a Mizuno, se trata de um "Super Tênis de velocidade, que eleva a barra da categoria criando um modelo que vai além de uma super espuma e placa de carbono". A novidade, indicada para quem busca performance e está bem treinado, já está disponível para compra no e-commerce oficial da marca por R$1.999,99.

Wave Rebellion Pro pesa 225g no tamanho 41 masculino Foto: Estadão

O gerente de marketing da Mizuno, Daniel Sarraf, comentou sobre o lançamento: "Estamos felizes em anunciar a chegada do Wave Rebellion Pro, o nosso tão esperado Super Tênis que acaba de elevar barra desta categoria, pois os diferenciais de tecnologia irão proporcionar ao corredor uma sensação de corrida muito rápida, com menos fadiga muscular, gerando menos perda de energia para você ir mais longe, mais longe e mais rápido, silenciando a voz dentro da sua cabeça dizendo que você já conquistou sua melhor marca. Se desafie em conquistar um novo RP (Recorde Pessoal)."

O fabricante afirma que realmente, o Wave Rebellion Pro foi inspirado no solado das spikies, e este é seu principal diferencial: a tecnologia Smooth Speed Assist, geometria revolucionária de solado inspirado nas sapatilhas de pista e aprimorada para as corridas de rua que proporciona menor fadiga muscular em longas distâncias com máxima velocidade, pois auxilia o corredor a ter uma pisada do meio pé e antepé de uma maneira mais natural, estudos apontam que a pisada com o antepé é considerada uma das maneiras mais eficientes de obter velocidade. Vale lembrar que as spikes, usadas por velocistas, não têm salto ou entressola. Os velocistas utilizam apenas a parte anterior do pé, não encostam o calcanhar no chão durante as passadas. São calçados minimalistas, praticamente apenas a placa de carbono e o cabedal (parte superior do calçado).

Além dessa tecnologia no solado, o Wave Rebellion Pro tem a tecnologia Mizuno Wave em forma de placa de carbono infusionada proporciona uma corrida mais veloz, com ótimo nível de amortecimento sem sacrificar a estabilidade, características dos tênis de performance da marca. E também a

O Wave Rebellion Pro conta ainda com a tecnologia Mizuno Enerzy Lite+, super espuma aplicada na parte superior do solado o que proporciona uma sensação de maciez com excelente nível de amortecimento e responsividade. Na parte inferior do solado o modelo possui a tecnologia Mizuno Enerzy Lite, mais leve e com alto retorno de energia. No solado a tecnologia G3 reduz o peso do tênis e seu design aumenta o nível de tração na parte do antepé e suaviza a pisada do meio pé. Todas estas tecnologias do solado garantem um tênis super rápido com ótimo índice de amortecimento, estabilidade e menor fadiga muscular.

Wave Rebellion Pro tem a tecnologia Mizuno Wave em forma de placa de carbono infusionada Foto: Estadão

A construção do cabedal contém tiras laterais para garantir mais firmeza aos pés, é feito em uma peça de tecido Engineered Mesh exclusivo, super leve e com design para aumentar a respirabilidade. A lingueta do Wave Rebellion Pro é feita de malha superleve, com dois passadores para manter a língua no local correto durante a corrida. Em relação ao contraforte, temos um material mais leve para proporcionar mais leveza e conforto no calce. E por fim, mais de 90% do forro interno do cabedal e do tecido da palmilha são feitos de materiais reciclados. Além disso, a placa Wave é feita à base de plantas com a Rilsan®.

MIZUNO WAVE REBELLION PRO

Peso: 225g (41 masculino) e 195g (37 feminino)

Drop: 4.5mm

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 1.999,99