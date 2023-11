Wings for Life World Run abre as inscrições para a etapa 2024

Com mais de 1 milhão de participantes inscritos ao longo dos últimos anos no planeta, a etapa 2024 da Wings for Life World Run no Brasil será por meio do App Run. O objetivo dessa corrida global é arrecadar fundos em prol da cura da lesão na medula espinhal. Ela não tem linha de chegada fixa, o fim é quando o corredor é ultrapassado pelo Catch Car. Vence quem correr a maior distância e as inscrições acabam de abrir, neste link.

Foto: Wings for Life World Run

A prova será realizada em 5 de maio de 2024, às 8h da manhã (horário de Brasília). O Blog Corrida para Todos já participou de três edições presencias desta corrida - duas no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Não vibe melhor em todo calendário das corridas de rua. E os cadeirantes são incentivados a participar com as cadeiras de rodas convencionais.

A edição 2024 contará ainda com algumas novidades especiais. Em uma parceria com o time Red Bull Bragantino, a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, vai receber um evento inédito e os corredores vão poder participar juntos de uma corrida especial, via aplicativo, ao redor do Lago do Taboão. Nessa etapa a inscrição custa R$ 79. Além disso, pela primeira vez, a adidas será uma das parceiras e todos que se inscreverem na corrida ganharão uma camiseta da marca. A Wings For Life World Run também terá como parceiras globais a Philips e a Allwyn.

"Estou muito empolgado que as inscrições estão sendo abertas para 2024! Na edição anterior da Wings for Life World Run, tivemos um número recorde de participantes e nosso objetivo é ver ainda mais pessoas na linha de largada em maio do próximo ano. Estamos emocionados por este ser o maior evento de corrida do mundo e extremamente orgulhosos dos nossos participantes, porque cada nova inscrição traz esperança real para todos que são afetados por lesões na medula espinhal", diz Colin Jackson, lenda britânica do atletismo e diretor Internacional de Esportes do evento.

Desde 2014, a Wings For Life World Run já passou por 195 países diferentes e reuniu 1.293.716 participantes, que percorreram 11.839.989 km. A prova já arrecadou mais de 43 milhões de euros. Em solo brasileiro, a corrida marcou presença em cidades como Florianópolis (SC), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) e reuniu grandes nomes do cenário esportivo, como os big riders Carlos Burle e Pedro Scooby, o pentacampeão da Stock Car Cacá Bueno, o campeão mundial de skate Sandro Dias, o campeão olímpico Alison Cerutti. Cacá e Scooby, inclusive, ficaram responsáveis por pilotar o Catcher Car nos anos 2017 e 2018, respectivamente. Pelo mundo, o piloto Max Verstappen é um dos principais incentivadores.

Serviço - Wings for Life World Run 2024:

Data: 5 de maio de 2024

Valor das Inscrições: R$ 79

Link para inscrições: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br