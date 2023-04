Wings for Life World Run está confirmada para 7 de maio

Wings For Life World Run vai rolar em 7 de maio, às 8h, no mundo todo. Já a chegada só Deus sabe. É que a corrida de rua só termina quando o Catcher Car te ultrapassar. Adoro essa corrida, participei da edição carioca. Patrocinada pela Red Bull, ela é a mais inclusiva do calendário. A ideia é oferecer uma prova na qual o cadeirante, com qualquer tipo de cadeira de rodas, se sinta acolhido. E todo o dinheiro das inscrições é revertido para as pesquisas para a cura da lesão na medula espinhal, geralmente causada por acidentes no trânsito. Este ano haverá corrida presencial em sete cidades europeias, mas é possível participar de qualquer lugar do mundo, via app. A inscrição é R$ 49.

Foto: Red Bull

Desde 2014, a Wings For Life World Run já passou por 195 países diferentes e reuniu 1.086.988 participantes, 10.266.768.10 km percorridos e arrecadou 38,3 milhões de euros. Será a décima edição no Brasil, corredores amadores ou profissionais podem participar por meio do aplicativo oficial, que conta com toda a experiência da prova, incluindo o Catcher Car virtual, e de qualquer local que estiverem. As inscrições já estão abertas por meio do link, há vários grupos para escolher ao redor do mundo, para correr junto com a galera nesse dia da corrida, mas ainda não há grupos no Brasil, mas é possível formar: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/locations/app

Foto: Red Bull

Ao longo dos anos, o Brasil teve três provas presenciais: Florianópolis (SC), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), e reuniu grandes nomes do cenário esportivo, como os surfistas Carlos Burle e Pedro Scooby, o pentacampeão da Stock Car Cacá Bueno e o campeão mundial de skate Sandro Dias. Cacá e Scooby pilotaram o Catcher Car nos anos 2017 e 2018, respectivamente.

Serviço

Wings for Life World Run

Continua após a publicidade

Data: 7 de maio de 2023

Horário: 8h (horário de Brasília)

Valor: R$ 49,00

Inscrição aberta: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/locations/app

Aplicativo Wings For Life World Run para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redbull.wingsforlifeworldrun

Aplicativo Wings For Life World Run para iOS:

https://apps.apple.com/at/app/wings-for-life-world-run/id956816207?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_badge