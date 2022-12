André Henning: O fracasso de Tite

Estou muito à vontade para escrever sobre o Tite porque está aqui um grande defensor dele. Quando assumiu a seleção, quando perdeu a Copa na Rússia com um trabalho bem aquém do que esperávamos e durante o ciclo que culminou na eliminação para a Croácia, no Catar. Por mais discordâncias que tive com o trabalho durante os seis anos, sempre confiei no treinador. Ele estava lá por méritos. Era o melhor técnico brasileiro, talvez ainda o seja.

Tite tem uma sequência de carreira promissora, inclusive com a Europa no seu destino, não tenho dúvidas. Mas não dá para esconder que o desempenho do treinador nas duas Copas foi bem abaixo do esperado. E, para a seleção brasileira, é a Copa do Mundo que importa. Por mais cruel que seja, o que entra para a história são dois grandes fracassos em Mundiais.

Puxa vida, mas e a Copa América de 19, André? Aquela que o Brasil ganhou do Peru depois de ter eliminado a Argentina (com ajuda da arbitragem) no Mineirão? Claro que foi melhor ganhar do que perder, mas para a nossa história, representa muito pouco. Diferentemente da Copa América que perdemos para a Argentina em pleno Maracanã, no ano passado. Essa valeu muito. Eles, sim, precisavam de um título, qualquer título, depois de um jejum de décadas.

Sob o comando de Tite, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final em dois Mundiais seguidos. Foto: Frank Augstein/ AP

