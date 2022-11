André Henning: Queremos cerveja na Copa do Mundo!

Publicidade

O ideal era que falássemos apenas sobre o que está acontecendo dentro de campo, com a bola rolando, as vitórias, goleadas e zebras. Mas nesse início de Copa do Mundo no Catar, não tem como, infelizmente. Teremos bastante tempo para falar das seleções até o dia da grande final, quando espero que um grande time seja coroado campeão do mundo. Mas o fato é que não tem como deixar de registrar o absurdo que foi a escolha do Catar como sede dessa edição da Copa. A proibição das cervejas com álcool nos estádios, que veio a apenas dois dias antes do início da competição, foi apenas mais um capítulo dessa louca combinação Copa do Mundo/Fifa/Catar. Uma triangulação que, pelo menos até agora, deu muito errado.

O processo já começou de forma bem ruim. O Catar não era nem de longe a melhor candidatura para receber a Copa de 22. Quem acompanhou o processo, sabe. Quando o presidente da Fifa Joseph Blatter abriu o envelope com o nome do Catar, lá em dezembro de 2010, já estava na cara que havia algo de errado naquela eleição. Algo de bem errado! EUA, Austrália, Japão e Coreia do Sul tinham candidaturas bem melhores, sem falar na tradição do futebol nesses países, com diversas participações em Mundiais.

O tempo só mostrou que a suspeita era bem legítima, com diversas e diversas denúncias de corrupção e até a prisão de vários membros do Comitê Executivo da Fifa, responsável pela escolha das sedes dos países-sede. O FBI entrou forte na entidade depois da humilhação sofrida pelos americanos. Eles tinham levado até o Bill Clinton para o anúncio da sede. Estavam certos de que a Copa aconteceria de novo por lá. E perderam.

Decisão do Catar pegou patrocinador de surpresa às vésperas do Mundial. Foto: Antonio Lacerda/ EFE

