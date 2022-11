André Rizek: Os recados da Copa do Mundo

Publicidade

Antes de mais nada... É um prazer escrever para um jornal que marca tanto a minha vida. Foi aqui, em 1994, como estagiário, que tive minha primeira oportunidade no jornalismo. Espero estar à altura da exigência dos leitores. Escrevo nesta sexta sobre os recados da primeira rodada, encerrada na vitória do Brasil.

A mensagem que a seleção passou foi o ataque. Começou com quatro grandes atacantes no time titular: Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison e Raphinha. Quem não se impressiona com isso? No lugar deles, ainda entraram Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Martinelli (Arsenal) e Gabriel Jesus (Arsenal). Nosso ataque reserva seria facilmente titular em seleções fortes como... a Espanha, que deve explodir todas as estatísticas de posse de bola. Dos nove atacantes que o Brasil levou, só Pedro não jogou.

Neymar deve voltar nas oitavas. Não existe lado bom na ausência do melhor jogador. Existe o lado prático. O Brasil já deu mostras de que, como time, funciona sem ele. Individualmente, Neymar é insubstituível. Mesmo quando tem atuação discreta, como na estreia, é fator de desequilíbrio. É útil até quando não brilha. O adversário se prepara tanto para marcá-lo que, basta fazer conta básica, fica com menos gente para impedir os outros ótimos jogadores que temos. O Brasil precisa muito dele.

Richarlison marcou os dois gols brasileiros diante da Sérvia. Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters

