Arnaldo Ribeiro: A Copa começa no mata-mata

A fase de grupos de uma Copa do Mundo costuma contar as melhores histórias. As surpresas, as novidades, as torcidas, a confraternização entre os povos. Times e jogadores se revelando ao mundo. Mas o campeonato para valer começa mesmo no mata-mata. Hora de os homens se distinguirem dos meninos. E aí entra a história da seleção argentina.

O time de Messi flertou com a eliminação depois do vexame na estreia contra a Arábia Saudita. Mas venceu os dois jogos seguintes. Terminou na lógica primeira colocação da chave e vai enfrentar a Austrália como grande favorita nas oitavas.

Aliás… Do lado da chave dela, a Argentina me parece ainda ser a principal candidata a chegar à semifinal. Mais forte, em tese, que Austrália, Holanda e Estados Unidos. As previsões iniciais apontavam e continuam apontando para a semifinal Argentina x Brasil.

Messi foi decisivo para a Argentina se recuperar no Mundial. Foto: Alberto Estevez/ EFE

