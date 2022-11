Arnaldo Ribeiro: Brasil é favoritaço para conquistar a Copa do Mundo do Catar

Publicidade

Começou a Copa. E com ela o desafio habitual de apontar o favorito ao título. Particularmente, a missão foi ficando, digamos, mais complexa. Em 2014, a brincadeira virou coisa séria e até apelido comecei a carregar por conta disso - quase uma marca: Favoritaço. Tudo por causa de um arroubo num dos debates do saudoso Linha de Passe na ESPN Brasil, com Trajano, Juca, Mauro Cezar, PVC, Paulo Andrade e companhia ilustre.

“O Brasil é favorito à conquista da Copa?”, me perguntaram. E eu, indignado (e precisando falar antes que fosse novamente interrompido), mandei um “óbvio, favoritaço!”. O resto é história. O time de Felipão morreu na semifinal, naquele inesquecível 7 a 1 para a Alemanha.

Para mim, o Brasil seguirá sendo favoritaço toda vez que sediar uma Copa do Mundo. Como a Alemanha, a Argentina, a Itália, a França... Países com tradição e peso em Copas. O fato é que o favoritaço me acompanha desde então. Lembro-me bem da pausa pós-Copa, em Fortaleza. As pessoas me pediam fotos e autógrafos. Na primeira vez, mandei um “abraço do Arnaldo Ribeiro”. O fã rebateu: “Se você não escrever ‘favoritaço’, ninguém vai saber quem é…” Pois é…

Fernandinho foi apontado como um dos vilões do 7 a 1. Foto: Natacha Pisarenko/ AP

