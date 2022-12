Arnaldo Ribeiro: Fim da era Tite. E da era Neymar?

A eliminação precoce da seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo tem dois grandes candidatos a vilões. Óbvios vilões. O técnico e o craque. Comecemos pelo técnico. Tite já havia anunciado que sairia do cargo após o Mundial do Catar, com qualquer resultado. E mais uma vez fez uma competição abaixo do esperado como comandante.

Leia também Tite aprova desempenho do Brasil ‘na média geral’ e vê chances perdidas como motivo da eliminação

Seis anos de trabalho, a queda na mesma etapa (quartas de final) e de novo para um adversário europeu (como ocorreu em 2018, diante da Bélgica, que foi para casa mais cedo). E de novo com algumas falhas semelhantes. Escalação, substituições, decisões.

Tite não virou um técnico de ponta no comando da seleção porque foi mal na hora em que os mais fortes se defrontam. Não parece também ter conquistado mercado no futebol europeu, por exemplo, para onde queria ir após o torneio. Foi dominado pela Bélgica em 2018 no primeiro tempo e não soube dominar a Croácia quatro anos depois - com jogadores melhores à disposição.

Neymar lamenta eliminação precoce do Brasil na Copa do Catar. Foto: Darko Bandic/ AP

Essa coluna foi enviada na íntegra primeiramente aos leitores inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente aqui e receba em primeira mão. “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas. Neste sábado, quem escreve para a coluna é Benjamin Back.