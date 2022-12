Benja: Copa do Catar teve os pós-jogos mais chatos e entediantes da história da TV brasileira

Copa do Mundo é sempre um negócio muito legal, afinal, são trinta dias praticamente ininterruptos falando sobre futebol! Sim, o clima é incrível, mesmo assim ainda prefiro assistir aos jogos da Champions League, onde o nível técnico é superior, mas isso é conversa para um outro dia… Há quem prefira o futebol de clubes.

Bem, vamos então falar sobre essa Copa do Catar, que teve os pós-jogos mais chatos e entediantes da história da TV brasileira! No início, tentei assistir a tudo porque realmente adoro futebol, mas após o terceiro jogo, confesso que desisti. Depois, fui ver por obrigação, para tentar entender os rumos desse tedioso jornalismo esportivo, mas pela primeira vez não consegui assistir, do começo ao fim, um único pós-jogo sequer!

Alguns irão dizer: Ah, Benja, o futebol mudou! Ok, hoje ele é mais força e tática do que talento? Pode ser, mas ainda continua sendo 11 contra 11 e vence quem marcar mais gols no seu adversário! Simples assim.

Mbappé busca conquistar seu segundo título mundial com a seleção francesa. Foto: Manu Fernandez/ AP

