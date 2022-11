Benjamin Back: Arbitragem aponta bons rumos para o futebol na Copa do Mundo

Publicidade

Duas coisas me chamaram a atenção muito positivamente nessa Copa do Mundo. Não, não foi nenhuma seleção com um futebol de encher os olhos, apesar de ter ficado admirado com a evolução de algumas equipes, principalmente a do Marrocos.

Me deixa muito entusiasmado quando algo é feito em prol da melhora do jogo. Vocês já devem ter reparado, por exemplo, que as partidas nesta Copa têm tido acréscimos consideráveis, principalmente na etapa final.

Para se ter uma ideia, nos quatro primeiros jogos da competição do Catar foram dados quase 65 minutos de acréscimos, ou seja,uma média de 16 minutos e 14 segundos por jogo! É tempo que não acontece no futebol brasileiro, por exemplo.

Espanhol Antonio Mateu comandou Irã x Estados Unidos nesta terça. Foto: Glyn Kirk/ AFP

