Benjamin Back: Contaminado pela política, jornalismo esportivo tem seu fim na Copa do Catar

A Copa do Catar acabou para o Brasil, mas não perdemos apenas dentro de campo, fora também fomos muito mal! Digo isso porque essa Copa do Mundo marcou o fim do jornalismo esportivo! Sim, algo tão triste quanto a nossa prematura eliminação diante da Croácia.

Leia também Arnaldo Ribeiro: Fim da era Tite. E da era Neymar?

Claro que cada um enxerga o futebol de uma maneira. Eu, por exemplo, quando o assunto é seleção brasileira, faço sempre questão de torcer e muito para o time nacional, afinal, é o meu País em campo, o que não significa que não se pode criticar, pelo contrário, essa é a nossa função, mas as críticas neste Mundial foram diferentes e mais pesadas que em edições passadas!

Elas foram destiladas de ódio, raiva, de ataques pessoais e não me surpreenderia nem um pouco saber que após a bola bater na trave no pênalti do Marquinhos, muitos especialistas devem ter comemorado como se fosse a conquista de um título!

Neymar chora a eliminação brasileira na Copa do Catar. Foto: Darko Bandic/ AP

Essa coluna foi enviada na íntegra primeiramente aos leitores inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente aqui e receba em primeira mão. “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas. Neste domingo, quem escreve para a coluna é o narrador André Henning.