Fred: A Copa de 150 milhões de views

Sim, este número do título é a quantidade de visualizações que tive - até aqui - em minhas redes sociais na Copa do Mundo produzindo vídeos curtos. Quero aproveitar esse espaço - e minha estreia na mídia “tradicional” (obrigado, Estadão!) - para trazer um pouco do meu olhar na produção de conteúdo depois de 17 dias de Catar. Prestem atenção nesse formato!

Leia também André Rizek: Mbappé e Messi reinam na Copa, mas não vão destronar Pelé no Catar

E não vou citar só os meus vídeos, pois provavelmente você aí deve ter visto brasileiros fazendo batalha de dança com gringos, um “árabe” aprendendo a dançar: “desenrola, bate, joga de ladinho!” ou os brilhantes Diogo Defante e Casimiro tirando onda com as outras torcidas. Por causa desses vídeos - e tantos outros “cortes” (palavra momento) -, a forma de consumir a Copa do Mundo se ampliou.

Eu, por exemplo, para chegar à marca de views acima, assisto aos jogos com um olhar diferente do que assistia na Copa passada. Estou sempre pronto para fazer algum vídeo que gere riso e identificação sobre qualquer lance ou resultado. Mas existem duas vertentes que acabo seguindo um pouco mais: a primeira, representando o povo brasileiro, como no vídeo em que eu já acordo com uniforme da seleção, uma caixinha de som e um copo de cerveja na mão (19,9M de views), expondo um pouco a nossa ansiedade quando o Brasil joga na Copa.

Essa coluna foi enviada na íntegra primeiramente aos leitores inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente aqui e receba em primeira mão. “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas. Nesta terça-feira, quem escreve para a coluna é o humorista Rudy Landucci.