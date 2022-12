Fred: Achamos o culpado pela eliminação do Brasil

Depois de uma longa pesquisa investigativa, achei o culpado da eliminação do Brasil. Peço perdão à família dele inclusive, pois numa derrota tão dura como essa, chega a ser cruel apontar um único culpado, mas preciso fazer o meu trabalho e acalmar o coração dos brasileiros colocando toda a culpa nas costas dele: Fred. O volante? Não. Eu mesmo!

Afinal, eu que voltei para o Brasil no meio da Copa para ver meu filho e levei toda a sorte da nossa seleção (como brincaram nas redes sociais) comigo. Até voltei nas quartas de final, mas era tarde. Além disso, fui eu que deixei o Maurício Meirelles vir para o Catar com seu pé gelado. Avisei tardiamente a Fernanda Gentil que pegar voo enquanto o jogo rola dá um azar danado, e agora ela chegou aqui e o Brasil está eliminado.

Além disso, fui eu que gritei na arquibancada “bora matar o jogo” no contra-ataque do Pedro, Fred e mais cinco coleguinhas que estavam no campo de ataque.

Neymar chora a eliminação brasileira no Mundial do Catar. Foto: Martin Meissner/ AP

