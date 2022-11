Gilberto Amendola: Quantas Copas cabem em uma vida?

Publicidade

Minha estreia foi na emblemática Copa de 1982. Na época, com quase 7 anos, ainda era um torcedor desatento, mas totalmente engajado em colecionar figurinhas de chiclete e em rasgar páginas de jornal para a confecção de torrenciais chuvas de papel picado (em 82, a gente fazia essa e outras barbaridades).

Leia também André Henning: Queremos cerveja na Copa do Mundo!

Também foi em 82, quando o juiz apitou o final do jogo, decretando aquela dramática desclassificação do Brasil, que vi meu pai chorando pela primeira vez. E essa é uma das imagens mais fortes que eu ainda guardo do velho.

Quatro anos depois, em 86, eu andava mais interessado nos discos de rock nacional que estavam saindo. Foi o ano dos Titãs (Cabeça Dinossauro) e daquele álbum ao vivo do RPM. Na minha memória essa Copa foi a da “bola que bateu na trave e nas costas do goleiro Carlos antes de entrar”. Que azar!

Garoto chora eliminação da seleção brasileira na Copa de 1982. Foto: Reginaldo Manente/ AE

Essa coluna foi enviada na íntegra para os inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente logo abaixo para receber este texto completo e também as próximas colunas dos convidados especiais do Estadão. Os “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas, até o fim do Mundial do Catar.