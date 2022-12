Glenda Kozlowski: ‘Sommeliers’ de etiqueta futebolística voltam a atacar na Copa do Mundo

A chatice ataca novamente. Assim, sem mais nem menos, regredimos à Idade Média. Dançar e profanar viraram sinônimos. Se você dança, você me desrespeita. Uma ofensa há quem tolere, mas dançar é ilícito? Calma lá, né? Antes da Copa, a intolerância com o gingado brasileiro em comemorações fez Vinícius Júnior sofrer com atos racistas e ficou por isso mesmo. Agora, boa parte do mundo despeja críticas em cima do técnico Tite pelo simples fato de ele ter feito a “dança do Pombo”; característica do atacante Richarlison quando celebra seus gols.

Me respondam: qual é o problema? Tirando o fato de o “pombo” de Tite não ter o mesmo traquejo dos demais jogadores, não há nada de errado. No entanto, os fiscais dos bons costumes e os “sommeliers” de etiqueta futebolística acham um absurdo. “Ele é o técnico, não pode fazer isso”, “Ele está ali para dar o exemplo”, “O Guardiola jamais agiria assim”. Chatos! Ranzinzas, invejosos, cinturas duras. Vamos parar de julgar o outro com embasamento em nada.

Se o Tite dança, isso não faz dele menos entendido de futebol ou mais entendido. Não fere a conduta, não desonra ninguém, não desrespeita o adversário.

Tite e jogadores da seleção celebram gol diante da Coreia do Sul. Foto: Noushad Thekkayil/ EFE

