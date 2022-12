Mauro Beting: Brasil pode quase tudo em Copas e segue favorito ao hexa

Apenas o Brasil de 1970, entre os escretes pentas, repetiu a escalação do 4 a 1 da estreia para o 4 a 1 da final. Pelé diz ter sido o melhor futebol dos três canecos que ergueu. Foi a seleção campeã de cor e de cabeça de todos os Mundiais. Não só por Zagallo acomodar (com algum incômodo) tantos talentos como Pelé e Tostão (que para o técnico eram “incompatíveis taticamente”). O Brasil ainda tinha Jairzinho de volta à ponta, e Rivellino fechando pela esquerda numa função onde brilhou quem nunca havia atuado ali (e ele dizia que não aprenderia a jogar assim em um mês…). Zagallo ainda improvisou o volante Piazza na zaga, e, uma semana antes da estreia, fixou Everaldo na lateral, também para liberar do outro lado Carlos Alberto Torres.

O Brasil foi tudo isso por 19 dias, em 1970. Não mais. Nem antes. Não era nada disso quando deixou o País sob vaias, no último amistoso, no Rio, faltando um mês para a Copa. Quando Zagallo disse que aquela que viria a ser a seleção de todos os tempos, não era a “equipe dele, mas a do povo”.

E ainda é. De todos os povos. Também por ter treinado 122 dias direto. Quase uma seleção permanente. Perene quanto o encantamento há 52 anos.

Tite busca levar a seleção brasileira ao hexacampeonato mundial no Catar. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

