Estreia é tão importante que precisaria ser a última coisa que a gente faz na vida. Como, por definição, não tem jeito de mudar, a gente bebe sem moderação da velha fonte da não-juventude: estreia em Copa é tão difícil que a gente tinha que estrear como 11 Pelés e Manés. Como eles debutaram debulhando os soviéticos, em 1958: os chamados “cinco minutos mais sensacionais de Copas”.

Mas eram Garrincha e o ET Pelé.

Agora, não. Fora Neymar (que Dorval disse que jogaria no lugar dele na linha de frente santista dos anjos e dos diabos dos Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe), o time do Tite não tem (ainda) outro extraclasse. Só Neymar (que Jairzinho, o Furacão de 70, diz que também jogaria na melhor seleção de todas as Copas, a tri).

Estreia é osso. Foi isso. Ainda mais contra bom time como a Sérvia. Uma das herdeiras da escola iugoslava (os chamados “brasileiros do Leste europeu”). A Iugoslávia que primeira nos venceu em Copas, em 1930. A que quase nos antecipou o Maracanazo, em 1950. A que empatou com a gente em jogo duro em 1954. A que fez partida chata na estreia de 1974. A que era inferior a esta quando derrotada em 2018.

Richarlison comemora gol marcado pela seleção brasileira diante da Sérvia na estreia do Mundial do Catar. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

