Nasi: Brasil, olha tua cara!

“Aonde a Arena vai mal, mais um time no Nacional!” Esse era o lema da ditadura para criar um Campeonato Brasileiro inchado com trocentos clubes. Agora é assim... “Onde a Fifa vai mal, mais um país no Mundial!” Isso explica como essa entidade, mergulhada em escândalos de corrupção, se mantém politicamente intacta através de décadas e dá-lhe escândalos em escolhas de países sede de Mundial (como esse agora, no Catar).

E vai piorar, ou seja, mais países. A consequência? O declínio técnico. As seleções sul-americanas hoje não são tão temidas porque seus jogadores não são mais formados em suas escolas nacionais, e as seleções europeias são formadas por times que têm mais estrangeiros do que compatriotas. Globalização.

Nada contra, mas também nada a favor. Não tem mais bobo no futebol. Aliás, tem. Somos nós! Há quase vinte anos, Kaká era eleito o melhor jogador do mundo. É tempo demais para o Brasil. A grande esperança do País para um novo number one, Neymar, chegou no máximo ao terceiro lugar nesses anos. O grande talento brasileiro, visto por todos como o maior craque nacional, ainda amargou um 12º e 15º lugares, decepcionante.

Nasi espera que a seleção brasileira volte a encantar o País. Foto: Iara Morselli/ Estadão

