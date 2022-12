Nasi: Teimosia de Tite pode cobrar preço alto da seleção brasileira na Copa do Mundo

Como é duro aturar teimosia de técnico. Quase todos têm as suas e muitas vezes morrem abraçados a elas. Tudo bem! São eles que treinam e estão no dia a dia, etc. Mas uma coisa é convicção, outra é teimosia. Ou é porque o grupo está fechado, porque são jogadores de confiança ou família de não sei o que...Oxi!

Leia também Glenda Kozlowski: ‘Sommeliers’ de etiqueta futebolística voltam a atacar na Copa do Mundo

Vejam o técnico do Uruguai... Ele precisou do desespero do último jogo para se render a um time mais leve e com Arrascaeta. O craque do Flamengo há anos vem sendo um dos melhores jogadores atuando no Brasil. Se fosse brasileiro, disputaria uma posição de titular na seleção. Talvez com Arrascaeta desde o primeiro jogo, o Uruguai não teria saído da Copa. Ah, vai ser burro assim na porta do quartel! Teimosia cobra um preço e cobrou dele.

E essa polêmica da dancinha do pombo?! Que coisa mais ridícula as pessoas se preocuparem com isso numa Copa onde vemos violência contra mulheres, por diversidade, onde há corrupção, onde, por exemplo, uma jornalista brasileira denunciou assédio, em um país-sede lotado de escândalos das mais diversas faces e de violação dos Direitos Humanos.

Tite concede entrevista coletiva na véspera do jogo com o Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Foto: Andre Penner/ AP

Essa coluna foi enviada na íntegra primeiramente aos leitores inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente aqui e receba em primeira mão. “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas. Nesta sexta-feira, quem escreve para a coluna é o jornalista Arnaldo Ribeiro.