Rivaldo: A esperança do Hexa

Já faz 20 anos, mas lembro como se fosse ontem de olhar nos olhos do Kléberson para pedir a bola. Era nossa chance de definir o jogo e a gente sabia disso. Quando a bola finalmente vem para mim, eu percebo a chegada de um marcador alemão e faço o “corta-luz” para o Ronaldo, que chuta rasteiro e balança a rede. “Pronto. 2 a 0 para o Brasil”. Foi nesse exato momento em que percebi que seríamos pentacampeões mundiais. Aquele lance é uma das melhores lembranças de 2002 que carrego para comigo. Uma jogada que resume bem o que a seleção brasileira foi e precisa ser em uma Copa do Mundo: ofensiva, confiante e eficaz.

Agora no Catar, o jogo é outro. A seleção chega com muito otimismo após a ótima campanha nas Eliminatórias, tanto que é apontada como a principal favorita ao título de acordo com especialistas (Messi também disse isso recentemente). A boa fase dos jogadores também anima o torcedor brasileiro. Mesmo que você tenha outras preferências, é preciso dizer que todos os 26 nomes convocados por Tite trabalharam muito para ir à Copa e merecem a vaga. Sempre tem alguém que fica fora, mas também é muito difícil para o treinador fechar a lista sem injustiçados. Sorte a nossa ter tantos bons jogadores assim.

Da convocação, o principal destaque para mim é a quantidade e qualidade dos atacantes que Tite terá disponível. Pensando nas últimas Copas, não me recordo de ver uma seleção com um nível técnico tão alto. Se essa é a melhor geração pós-2002, eu ainda não sei. Só descobriremos ao final da Copa. Porém, com tantos grandes jogadores, fica difícil cravar quem serão os titulares. Mas uma coisa é certa: a rotatividade precisa acontecer. E quem souber aproveitar a chance, deve vestir a camisa (serão cinco substituições autorizadas pela Fifa).

Antes de partir para o Catar, seleção brasileira realiza treinamentos em Turim, na Itália. Foto: Antonio Calanni/ AP

*Rivaldo foi pentacampeão do mundo em 2002 e é embaixador da Betfair.