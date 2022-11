Rudy Landucci: Sem hexa de só pensar no hexa

Publicidade

Comecei a pensar na grande diferença que é para mim torcer para o meu time de coração e torcer para a seleção brasileira na Copa. Primeiramente, quero deixar bem claro que sou brasileiro e torço por nossa seleção. Não sou daqueles brasileiros que torcem para a Argentina. Apesar de vivermos em uma democracia, eu não consigo entender. Você, ao invés de torcer, pra seleção do seu país, PENTACAMPEÃ, vai torcer pro rival vizinho que tem duas Copas sendo uma com asterisco...

Leia também Arnaldo Ribeiro: Brasil é favoritaço para conquistar a Copa do Mundo do Catar

Isso é igual ter um Camaro zero km na garagem, mas preferir o carro usado e quebrado do seu vizinho, isso quando ele deixa. Isso é igual ainda a torcer para o filho de um vizinho entrar na faculdade no lugar do seu próprio filho. Ok, exagerei um pouco.

Acho que se você perguntar para um argentino, ele vai falar “cara, torce pro seu país. Não faz isso, não”. Duvido que você vai na Argentina e tem algum ‘hermano’ com a camisa do Brasil dizendo “Torço pelo Neymar, ele merece ganhar uma Copa” ou “Neymar, maior que Maradona”. “Carnaval é melhor que tango”. Nesse caso, acho que sim, eles se divertem aqui no carnaval.

Brasil se prepara para a estreia na Copa, diante da Sérvia, na quinta-feira. Foto: Nelson Almeida/ AFP

Essa coluna foi enviada na íntegra para os inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente logo abaixo para receber este texto completo e também as próximas colunas dos convidados especiais do Estadão. Os “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas, até o fim do Mundial do Catar.