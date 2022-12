Rudy Landucci: Somos todos Pombo

Adenor, vulgo Tite, comemorou o golaço do Richarlison contra a Coreia do Sul no melhor estilo “somos todos pombos”. Para mim, é a cena da Copa até agora. Maravilhoso. Foi o êxtase momentâneo de um treinador e seus comandados após os melhores 30 minutos da seleção no Catar. Aquilo foi uma descarga de energia e celebração de um projeto que vem acontecendo há muito tempo. É uma sina, uma comprovação de que o foco e a dedicação dão resultado, ou como diria o próprio Tite, a “Rrrrresiliência” e a “Rrrrresponsabilidade”.

Na natureza, os pombos ajudam no controle de insetos e espalham as sementes. No futebol, o nosso pombo está controlando o ataque e espalhando a semente do hexa por nossos corações.

A hierarquia entre os pombos é definida por meio de bicadas, não aquele bico salvador que Romário deu na bola contra a Suécia em 94, mas bicadas mesmo. Na cena emblemática contra a Coreia do Sul, vemos os pombos bicando alegres em volta de Tite, sua ave dominante. Isso é um ótimo sinal.

Tite e jogadores da seleção comemoram gol marcado sobre a Coreia do Sul. Foto: Paul Childs/ Reuters

