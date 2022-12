Croácia tem desfalques em último treino antes de encarar Marrocos pelo 3º lugar

O último treinamento da Croácia antes da decisão do terceiro lugar contra Marrocos foi motivo de preocupação para o técnico Zlatko Dalic. Segundo o Sportske Novosti, jornal da Croácia, o meia Brozovic e o zagueiro Juranovic não participaram do trabalho de campo e podem ficar fora. Para piorar a situação, Vlasic e Lovren estão sem condições de atuar.

A preocupação de Dalic agora é conversar com o departamento médico da seleção para saber quem tem realmente condições de suportar uma partida inteira. Ele não quer correr o risco de escalar um atleta que não esteja 100% e seja obrigado a queimar uns substituição com pouco tempo de partida.

Diante do clima de indefinição, o treinador vai armando a sua equipe de acordo com o que tem em mãos. Majer deve ser opção para o meio-campo, enquanto Pasalic pode jogar mais adiantado com Kramaric pela direita. Dessa maneira, Livaja completaria o setor ofensivo.

(Photo by François-Xavier MARIT / AFP)

Sutalo e Gvardiol estão confirmados na zaga. Dalic está preocupado com o contra-ataque do Marrocos e quer uma marcação ajustada a partir do meio-campo. Modric e Kovacic vão ter a responsabilidade de impor o ritmo dos croatas em campo.

Marrocos e Croácia se enfrentam pela segunda vez dentro desta edição da Copa do Mundo. As duas seleções se garantiram no Grupo F na fase de classificação e seguiram no torneio. Na rodada de abertura, marroquinos e croatas ficaram no empate sem gols.

Na etapa inicial do torneio, o time do técnico Walid Regragui terminou em primeiro lugar com duas vitórias (sobre Bélgica e Canadá) e um empate. Já a Croácia, passou em segundo com um triunfo(diante dos canadenses) e ainda dois empates. O jogo que vai definir o terceiro lugar da competição acontece neste sábado, às 12 horas(de Brasília) no Khalifa Stadium.