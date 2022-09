Cruzeiro visita CRB para dar grande passo ao acesso na Série B

Melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro espera dar mais um passo para retornar à elite nacional neste sábado, quando vai até Maceió (AL) enfrentar o CRB, a partir das 20h30, no Estádio Rei Pelé, no encerramento da 30ª rodada.

O acesso celeste é apenas questão de tempo, mas o time quer confirmar o quanto antes. Invicto há 12 partidas, o Cruzeiro lidera a Série B com 62 pontos, 11 a mais que o vice-líder Bahia. Para isso aposta no bom desempenho longe dos seus domínios, onde tem cinco vitórias, seis empates e três derrotas.

Líder da Série B, Cruzeiro está invicto há 12 partidas.

A tarefa, porém, não será das mais fáceis, já que o CRB foi derrotado apenas uma vez diante dos seus torcedores. No meio da tabela de classificação, o time tem 40 pontos e quer a vitória para se aproximar ainda mais do objetivo de se livrar do rebaixamento.

No Cruzeiro, que embarca para Maceió (AL) apenas na manhã deste sábado, Paulo Pezzolano vai poder contar com praticamente todos os jogadores. As exceções são o volante Willian Oliveira, o meia João Paulo e o atacante Waguininho. O primeiro está suspenso pelo terceiro amarelo e os outros dois se recuperam de lesões.

Willian Oliveira já deixaria o time titular, pois Neto Moura retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Operário, por 1 a 0. Na semana passada, o Cruzeiro decidiu que vai exercer a opção de compra do volante no fim do empréstimo junto ao Mirassol, por R$ 1,5 milhão.

“Vamos primeiro subir, depois temos que sair campeões. Se eu não saio campeão, dentro de tudo conquistado, eu, pessoalmente, tenho como fracasso, porque o que fizemos até aqui foi muito bom”, destacou Paulo Pezzolano.

Para surpreender o líder do campeonato, Daniel Paulista faz mistério no CRB. A principal dúvida é quem será o substituto do meia Rafael Longuine, que recebeu o terceiro amarelo no clássico com o CSA - empate por 1 a 1. Na defesa, Wellington Carvalho volta de suspensão e disputa vaga com Diego Ivo.

“Sabemos, lógico, da qualidade, do momento individual e coletivo do Cruzeiro. Na minha opinião, com méritos, é a melhor equipe da competição, mas cada partida tem sua história, e o CRB tem condição de fazer um bom jogo”, comentou o treinador.