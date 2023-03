O dia em que Cuba enfrentou a seleção americana de beisebol em Miami pela primeira vez desde 1959

Foi uma noite histórica, com a seleção cubana de beisebol jogando na cidade de maior população cubana dos Estados Unidos, mas o jogo em si não conseguiu igualar a intensidade do momento. Atrás de seu ataque repleto de estrelas, os Estados Unidos desmantelaram Cuba por 14 a 2 no loanDepot Park neste domingo e avançaram para a final do World Baseball Classic.

Trea Turner, o shortstop do Philadelphia Phillies cujo grand slam no sábado levou os Estados Unidos à semifinal, marcou duas vezes contra Cuba. Ele avançou em quatro corridas ao todo, assim como o homem da primeira base Paul Goldschmidt. E o companheiro de equipe de Goldschmidt no St. Louis Cardinals, o titular Adam Wainwright, liderou a equipe de arremessadores dos EUA ao permitir uma corrida em quatro entradas. Os EUA, que venceram o W.B.C. quando foi disputada pela última vez em 2017, agora enfrentará o vencedor da semifinal desta segunda entre México e Japão. A final será na noite de terça-feira.

Miami é a cidade com a maior população dos Estados Unidos. Foto: Matias J. Ocner/Miami Herald via AP

Foi a primeira visita do time cubano em Miami desde a revolução comunista em Cuba em 1959, e a multidão lotada de 35.779 pessoas no domingo mostrou uma gama de sentimentos sobre a presença do time, que é visto como uma extensão do governo do país. Vestindo bandeiras e camisas cubanas, torcedores torceram pelo time após a execução do hino nacional antes do primeiro lance e após grandes momentos em campo.

Mas ao longo do jogo, muitos torcedores também cantaram cânticos de oposição como “libertad!” (liberdade) ou “patria y vida” (pátria e vida), uma inversão do lema revolucionário cubano de “patria o muerte” (pátria ou morte). “Ouvimos isso”, disse o gerente de Cuba, Armando Johnson. “Mas eu não estava prestando atenção. Estávamos focados no trabalho que queríamos realizar. Não foi bom para nós.”

Estádio de Miami recebeu milhares de torcedores cubanos. Foto: Matias J. Ocner/Miami Herald via AP

Durante a sexta entrada, um manifestante com uma placa pedindo liberdade para os cubanos correu para o campo para receber aplausos dos torcedores. Ele foi abordado por seguranças e retirado de campo. Mais dois fãs correram para o campo nas entradas seguintes. E no final do jogo, os arremessadores cubanos no bullpen no campo direito sinalizaram que algo havia sido lançado em sua área das arquibancadas.

Mas também houve muito apoio vocal para os Estados Unidos. A cada corrida ou rebatida - e houve muitos dos dois -, os fãs aplaudiam e agitavam a bandeira. “EUA! EUA!”... gritos começaram no primeiro turno, quando Turner lançou uma bola no chão e lançou para a primeira base para uma eliminação.

“Eu arremessei em alguns lugares grandes”, disse Wainwright, que ganhou um anel da World Series em 2006. “Nunca na frente de uma multidão como essa noite. Esse foi o ambiente mais louco em que já joguei. Inacreditavelmente abençoado por ter feito parte desse jogo.

Adam Wainwright, arremessador da seleção americana, foi decisivo na vitória sobre Cuba. Foto: Wilfredo Lee/AP

Antes da partida, o terceiro base dos Estados Unidos, Nolan Arenado, que é descendente de cubanos, disse que teve uma longa conversa com sua família sobre jogar contra Cuba. “Há muitos sentimentos de ansiedade”, disse ele, acrescentando mais tarde: “Se não fosse pelos sacrifícios que meus avós fizeram para chegar aqui para meus pais, não sei se teria sido o jogador que sou hoje. Então, há muitos sentimentos que sinto em relação a isso. Respeito-os, respeito os jogadores, mas temos um trabalho a fazer.”

Apesar da ajuda de jogadores da M.L.B. organizações - uma mudança recente na política da Federação Cubana de Beisebol - o time cubano ainda não era páreo para o time dos Estados Unidos. Porque tantos jogadores desertaram para jogar na M.L.B. nos Estados Unidos, o outrora poderoso time cubano havia desaparecido no cenário internacional do beisebol. Uma injeção de talento para este W.B.C. levou Cuba às semifinais.

Mas uma escalação dos Estados Unidos de vencedores do All-Stars e do Most Valuable Player Award marcou corridas contra todos os sete arremessadores cubanos que apareceram no jogo de domingo. Cuba saltou para uma vantagem de 1 a 0 no início do primeiro turno, uma vantagem que mal durou porque Goldschmidt derrotou um home run de duas corridas na metade inferior do quadro.

“Depois do home run, a primeira coisa que ele faz”, disse Wainwright sobre Goldschmidt, “vai direto para mim e diz: ‘Pegamos você’”. Acrescentou Goldschmidt, o MVP da Liga Nacional de 2022: “Esse foi um dos meus home runs favoritos que já fiz em toda a minha vida.”

Seu companheiro de equipe do Cardinals, Miles Mikolas, seguiu com quatro entradas fortes, permitindo que a escalação dos Estados Unidos continuasse marcando. Turner, o nono e último rebatedor na escalação, acertou um chute solo no segundo turno e acrescentou uma explosão de três corridas no sexto, encerrando seu segundo jogo consecutivo com quatro corridas impulsionadas. E em dois dias, Turner disse que esperava para mais. “Gosto de jogar beisebol, competir e vencer”, disse ele. “Estamos jogando um bom beisebol agora, então mais um para ir e espero que essas estatísticas continuem chegando e isso é bom para o Team U.S.A.”