Cubano Mijaín López conquista 5º ouro seguido no wrestling e supera Michael Phelps e Carl Lewis

Nascido em Herradura, Mijaín López começou no esporte cedo, mas não foi na luta. O cubano chegou a se aventurar no beisebol antes de fazer história no wrestling. História que chegou ao fim nesta terça-feira.

O cubano, que chegou a ficar dois anos sem treinar depois do ouro nos Jogos de Tóquio, se aposentou. Para demonstrar sua decisão, o atleta deixou suas sapatilhas no centro do tablado e foi ovacionado pelo público presente no ginásio.