Cuiabá 3 x 0 Fluminense: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

Priorizando o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores diante do Internacional, que vai acontecer na próxima quarta-feira, o Fluminense utilizou um time totalmente reserva para enfrentar o Cuiabá, neste sábado, na Arena Pantanal. E sofreu as consequências da opção. Levou 3 a 0 do time da casa, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expulsão do meia Martinelli, ainda no primeiro tempo, acabou prejudicando o rendimento dos visitantes. Assista abaixo os gols e os melhores momentos da partida.